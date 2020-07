Cristina Ferreira vai regressar à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção, tendo já "manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo".

"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", frisa a apresentadora.

Em 2018, a apresentadora deixou a TVI, o que ditou o fim da dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, que se estreou no pequeno ecrã a 13 de agosto de 2004. Durante mais de 14 anos, o programa "Você na TV" foi líder de audiências das manhãs da televisão portuguesa, tendo sido batido por "O Programa da Cristina".

A partir de setembro, o reencontro da dupla no pequeno ecrã poderá ser novamente possível. Mas lembra-se como tudo começou? A estreia do talk show arrancou apenas com Manuel Luís Goucha em estúdio porque (supostamente) Cristina Ferreira estava atrasada. Depois, a apresentadora chegou ao primeiro cenário do programa da TVI e apresentou-se aos portugueses.

Recorde aqui a estreia do "Você na TV".

Veja também alguns dos melhores momentos da dupla: