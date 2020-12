Durante vários anos consecutivos, "Roda Você" foi o passatempo do programa "Você na TV", que chega ao fim esta quinta-feira, dia 31 de dezembro. No concurso, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira giravam uma roda com vários prémios.

Um dos momentos mais marcantes da história do passatempo foi a chamada de Maria de La Salete, que não reconheceu a dupla de apresentadores da TVI. "Maria de La Salete, sabe como é que eu me chamo?", começou por perguntar Manuel Luís Goucha. "Júlio Isidro", respondeu a espectadora.

"Esta foi a melhor. Não é, mas é como se fosse porque anda cá há muitos anos", brincou Cristina Ferreira. "Esta senhora é danada para a brincadeira. Como é que nós nos chamamos?", voltou a questionar o apresentador. "Júlio Isidro e Fátima Lopes", respondeu a vencedora do passatempo do programa da TVI.

Na chamada, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira perguntaram ainda se Maria de La Salete os estava a ver e de que cor estavam vestidos. "De que cor? Olhe é assim, a minha televisão está a preto e branco", respondeu a espectadora.

Recorde o momento: