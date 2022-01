"Murderville" é uma das apostas da Netflix para o próximo mês. A série protagonizada por Will Arnett estreia-se no dia 3 de fevereiro e é baseada em "Murder in Successville", produção da BBC3 vencedora dos BAFTA.

A primeira temporada vai seguir o detetive Terry Seattle (Will Arnett), da brigada de homicídios. "Para Terry, todos os dias há um novo homicídio para resolver em parceria com uma nova celebridade como convidado especial. Mas eis que a coisa se complica: as celebridades não recebem os guiões dos episódios nem fazem ideia do que lhes está prestes a acontecer, mas têm de improvisar o seu papel na investigação ao lado de Terry Seattle... e descobrir quem matou a vítima", adianta o serviço de streaming.

A série policial de comédia espontânea vai contar com seis episódios. Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Sharon Stone são os convidados especiais.

Veja o vídeo: