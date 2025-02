"Anora" voltou a confirmar o seu estatuto de favorito aos Óscares na cerimónia dos Screen Actors Guild Awards (SAG-AFTRA), o sindicato dos atores norte-americanos que decorreu no domingo em Los Angeles.

Um dia depois depois do triunfo nos Independent Spirit Awards, os prémios do cinema independente norte-americano, a comédia dramática sobre uma trabalhadora de sexo que se envolve com a família de um oligarca russo venceu Melhor Elenco nos SAG-AFTRA, vencendo "Anora", “A Complete Unknown”, "Conclave", "Emília Pérez" e "Wicked".

O prémio antecipou as recentes vitórias nos Óscar de Melhor Filme para títulos como "Parasitas", "CODA", "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "Oppenheimer".

A grande surpresa foi Timothée Chalamet, que se tornou o mais jovem vencedor do SAG de Melhor Ator com “A Complete Unknown”.