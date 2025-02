Em comunicado enviado à agência Lusa, os organizadores referem que “a música está de volta à Quinta da Ponte, em Briteiros”, este ano com a novidade de o ‘Rock NO Rio Febras’ se realizar “em dose dupla”, passando o festival de um para dois dias.

“O melhor festival do rock do mundo (pelo menos no que toca à proximidade ao Rio Febras) mantém-se de entrada gratuita e apresenta cartaz de luxo – como, aliás, tem feito desde a primeira edição. Para já, confirmamos, com pose de causar ciúmes a um pavão, que The Dandy Warhols e José Pinhal – Post Mortem Experience estarão por cá este ano. Diz que é malta talentosa”, refere a organização, que mantém o sentido de humor das edições anteriores.

O pequeno festival de música, que se realiza nas margens do Rio Febras, atingiu dimensão nacional em 2023, após o Rock in Rio Lisboa notificar o Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal, passando a designar-se Rock NO Rio Febras.

Quanto ao cartaz musical para os dois dias de festival, o Rock NO Rio Febras anuncia, para já, a banda de rock norte-americana Dandy Warhols e a banda nacional de tributo a José Pinhal, artista popular que nasceu em 1952, no concelho de Matosinhos, e morreu em 1993, com 42 anos, num acidente de viação, quando regressava de um dos seus espetáculos.

“Juntam-se assim, no mesmo palco, (por agora) duas bandas oriundas de lados opostos do Atlântico. Queríamos inserir aqui uma espécie de discurso a falar do poder da música em unir culturas e alcançar Paz Mundial, ignorando cor da pele, religião e afins, mas faltam-nos os dotes (de oratória e não só) de Miss Universo. Fica a ideia”, lê-se no comunicado.

Outra das novidades da edição deste ano é a possibilidade de os festivaleiros acamparem ou levarem uma caravana.

“Queremos também anunciar que, após difíceis negociações urbanísticas e de planeamento com a nossa equipa de arquitetos paisagistas, e engenheiros de lavradio, vamos ter também espaço para campismo e caravanismo, para ninguém perder um minuto do festival”, revela a organização.

O Rock NO Rio Febras diz que outros nomes musicais serão anunciados ao longo das próximas semanas.

“É mais uma técnica que nós, os organizadores de grandes festivais, usamos para manter o público cativado. Nada a ver com o facto de estarmos a ver onde vamos pôr as outras bandas a dormir, visto que o alojamento local em Briteiros já está esgotado. A sério”, sublinham.

Os Kits de 2025 estarão à venda a partir de 3 de abril.

O Rock NO Rio Febras relembra que, “como sempre, todas as receitas revertem para a Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social, com o objetivo de contribuir para o início da construção de um Lar de Idosos”.

De acordo com a organização, na edição de 2024 passaram pelo recinto do Rock No Rio Febras cerca de 12.000 festivaleiros, mais do que o dobro verificado na primeira edição, em 2023, onde marcaram presença cinco mil pessoas.