Foram revelados os nomeados para os prémios de cinema e televisão do sindicato dos atores dos EUA (Screen Actors Guild Awards, conhecidos pela sigla SAG).

Com várias surpresas, a muito aguardada lista de nomeados para a 31.ª edição dos SAG foi divulgada esta quarta-feira pouco depois das 7h30 locais por comunicado, após os grandes incêndios na área de Los Angeles terem levado ao cancelamento do evento público de apresentação que estava previsto com os atores Joey King e Cooper Koch no Shrine Auditorium (onde se realizaram várias entregas dos Óscares entre 1988 e 2001).

As escolhas do SAG são o primeiro indicador das tendências do interior de Hollywood, já que, estatisticamente, parte dos votantes do sindicato também pertence à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota para escolher os nomeados aos Óscares entre esta quarta-feira (8) e domingo (12).

Nos filmes, "Wicked" lidera com cinco nomeações: às esperadas para Melhor Elenco (o equivalente a Melhor Filme nestes prémios), Atriz (Cynthia Erivo), Atriz Secundária (Ariana Grande) e Equipa de Duplos, juntou-se surpreendentemente Ator Secundário com Jonathan Bailey.

"A Complete Unknown" surge a seguir com quatro nomeações: concorre para Melhor Elenco, Ator (Timothée Chalamet), Ator Secundário (Edward Norton) e, noutra surpresa, Monica Barbaro pelo papel de Joan Baez (Atriz Secundária).

Com três nomeações, "Emília Pérez" e "Anora" empatam em terceiro lugar: o primeiro surge em Melhor Elenco, Atriz (nomeação histórica para a atriz transgénero Karla Sofía Gascón) e Atriz Secundária (Zoe Saldaña), o segundo para Elenco, Atriz (Mikey Madison) e Ator Secundário (Yura Borisov).

Se “The Last Showgirl” surpreendeu com duas nomeações para as atrizes Pamela Anderson e Jamie Lee Curtis, as contas da temporada dos prémios ficaram baralhadas porque todos os outros fortes candidatos receberam boas e más notícias dos SAG, como "Conclave", "Sing Sing", "A Verdadeira Dor", "The Apprentice" e "A Substância", correndo pior para "O Brutalista", grande vencedor dos Globos de Ouro, que teve apenas uma nomeação.

No lado televisivo, as cinco nomeações para "Shōgun" suplantaram as expectativas: além das previsíveis presenças para Melhor Elenco Série em Drama, Equipa de Duplos e Atriz (Anna Sawai), houve duas nomeações para Ator (a Hiroyuki Sanada juntou-se surpreendentemente Tadanobu Asano, premiado no domingo nos Globos como Ator Secundário).

As séries mais nomeadas a seguir foram "The Bear" (4) e "A Diplomata" (3).

As nomeações do sindicato aquecem corrida para os Óscares

"A Complete Unknown"

Com a cerimónia dos Globos de Ouro no último domingo (5) e a dos Critics Choice Awards marcada para uma semana depois (12), a temporada de prémios em Hollywood está a todo o vapor a caminho dos Óscares a 2 de março.

Note-se que as nomeações para os SAG foram feitas por um comité de 2050 membros predominantemente americanos (o sindicato inclui atores, radialistas, apresentadores de meteorologia e até 'TikTokers') escolhidos ao acaso entre os cerca de 160 mil associados das duas organizações que se juntaram em 2012 (SAG e AFTRA), que costumam ser mais populistas e menos internacionais.

Nada está perdido para quem ficou de fora: ainda que tenha coincidido em 17 dos 20 nomeados aos Óscares em 2024, a média nos últimos anos das nomeações dos SAG desce para cerca de 12.

O que torna as campanhas dos atores ausentes e respetivos estúdios dos filmes mais complicadas é que cerca de 85% dos vencedores dos SAG recebem posteriormente a estatueta dourada: no ano passado, coincidiram com "Oppenheimer" a ganhar os prémios de Melhor Elenco, Ator (Cillian Murphy) e Ator Secundário (Robert Downey Jr.), e a distinção a Da'Vine Joy Randolph como Atriz Secundária por "Os Excluídos", só falhando Melhor Atriz, onde os SAG optaram por Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores") e a Academia por Emma Stone ("Pobres Criaturas").

"Anora", “A Complete Unknown”, "Conclave", "Emília Pérez" e "Wicked" estão nomeados para Melhor Elenco: só quatro vencedores do Óscar de Melhor Filme não foram nomeados para o SAG equivalente desde a criação da categoria em 1995 ("Braveheart” em 1995, “A Forma da Água" em 2017, “Green Book” em 2018 e “Nomadland” em 2020), o que é uma má notícia para títulos como “O Brutalista”, “Dune - Duna: Parte 2”, “Nickel Boys”, "Saturday Night" ou "Sing Sing".

Nas categorias de interpretação, já se sabia que haveria ausências importantes para Melhor Atriz por causa da grande concorrência, mas outras também revelaram surpresas, incluindo de quem parecia ter o caminho 'garantido' até à nomeação nos Óscares.

A lista para Melhor Ator confirmou ser a mais previsível: Adrien Brody (“O Brutalista"), Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Daniel Craig (“Queer”), Colman Domingo (“Sing Sing”) e Ralph Fiennes (“Conclave”).

De fora ficaram nomes como Jesse Eisenberg ("A Verdadeira Dor"), Hugh Grant ("Herege") e Sebastian Stan (“The Apprentice - A História de Trump” ou "A Different Man").

Na competitiva corrida para Melhor Atriz, os SAG conseguiram surpreender ainda mais do que se esperava: Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância") eram previsíveis, mas a quinta vaga foi para Pamela Anderson (“The Last Showgirl”).

Pela natureza mais anglo-saxónica dos prémios, já se previa que ficaria de fora a vencedora do Globo de Ouro Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui" não tem o mesmo impacto na temporada de "Emília Pérez"), mas aconteceu o mesmo a Angelina Jolie (“Maria”) e Nicole Kidman (“Babygirl”), além de Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Tilda Swinton (“O Quarto ao Lado") e Kate Winslet (“Lee Miller: Na Linha da Frente”).

Em surpresas, a categoria de Ator Secundário juntou Jeremy Strong ("The Apprentice") e Jonathan Bailey ("Wicked") aos esperados Yura Borisov ("Anora"), Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor") e Edward Norton ("A Complete Unknown"), ignorando Clarence Maclin ("Sing Sing") e principalmente Guy Pearce ("O Brutalista") e Denzel Washington ("Gladiador II").

Monica Barbaro em “A Complete Unknown” e Jamie Lee Curtis em “The Last Showgirl” são as inesperadas presenças para Atriz Secundária, com Danielle Deadwyler a confirmar os que nela apostaram por "A Lição de Piano" e as esperadas Ariana Grande ("Wicked") e Zoe Saldaña ("Emília Pérez").

São grandes as omissões: Felicity Jones ("O Brutalista"), Isabella Rossellini ("Conclave"), Margaret Qualley ("A Substância"), Selena Gomez ("Emília Pérez) e Aunjanue Ellis-Taylor ("Nickel Boys").

Com Jane Fonda homenageada com o prémio de carreira, os vencedores serão conhecidos numa cerimónia no Shrine Auditorium apresentada por Kristen Bell a ser transmitida pela Netflix a 23 de fevereiro, numa altura em que a votação para os Óscares já estará fechada.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR ELENCO

"Anora"

“A Complete Unknown”

"Conclave"

"Emília Pérez"

"Wicked"

MELHOR ATOR

Adrien Brody, “O Brutalista"

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Daniel Craig, “Queer”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

MELHOR ATRIZ

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emília Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Demi Moore, "A Substância"

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Jonathan Bailey, "Wicked"

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "A Verdadeira Dor"

Edward Norton, "A Complete Unknown"

Jeremy Strong, "The Apprentice - A História de Trump"

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”

Danielle Deadwyler, "A Lição de Piano"

Ariana Grande, "Wicked"

Zoe Saldaña, "Emília Pérez"

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS

"Deadpool & Wolverine"

"Dune - Duna: Parte Dois"

"Gladiador II"

"Profissão Perigo"

"Wicked"

TELEVISÃO

MELHOR ELENCO SÉRIE EM DRAMA

"Bridgerton"

"The Day of the Jackal"

"A Diplomata"

"Shōgun"

"Slow Horses"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Tadanobu Asano, "Shōgun"

Jeff Bridges, "The Old Man as Dan Chase"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "The Day of the Jackal"

Hiroyuki Sanada, "Shōgun"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Kathy Bates, "Matlock

Nicola Coughlan, "Bridgerton"

Allison Janney, "A Diplomata"

Keri Russell, "A Diplomata"

Anna Sawai, "Shōgun"

MELHOR ELENCO SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Homicídios ao Domicílio"

"Shrinking"

MELHOR ATOR EM SÉRIE COMÉDIA

Adam Brody, "Ninguém Quer Isto"

Ted Danson, "Temos um Infiltrado"

Harrison Ford, "Shrinking"

Martin Short, "Homicídios ao Domicílio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE COMÉDIA

Kristen Bell, "Ninguém Quer Isto"

Quinta Brunson, "Abbott Elementary"

Liza Colón-Zayas, "The Bear"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Jean Smart, "Hacks"

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Javier Bardem, "MONSTROS: A História de Lyle e Erik Menendez"

Colin Farrell, "The Penguin"

Richard Gadd, "Baby Reindeer"

Kevin Kline, "Disclaimer"

Andrew Scott, "Ripley"

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISÉRIE

Kathy Bates, "The Great Lillian Hall"

Cate Blanchett, "Disclaimer"

Jodie Foster, "True Detective: Night Country"

Lily Gladstone, "Under the Bridge"

Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Cristin Milioti, "The Penguin"

MELHOR EQUIPA DE DUPLOS

"The Boys"

"Fallout"

"House of the Dragon"

"The Penguin"

"Shōgun"