Com 11 nomeações, "Conclave" e "Wicked" são os filmes que lideram a corrida para os Critics Choice Awards (CCA), cuja lista de cinema foi anunciada esta quinta-feira.

O primeiro, sobre a conspiração à volta da eleição de um novo Papa, está nomeado para Melhor Filme e Elenco, mas também Ralph Fiennes para Melhor Ator e Isabella Rossellini para Atriz Secundária, além de Edward Berger pela realização, Argumento Adaptado e várias categorias técnicas.

Semelhante é a presença da adaptação do musical da Broadway, o mais recente desdobramento do clássico "O Feiticeiro de Oz", com a diferença de que Cynthia Erivo e Ariana Grande surgem para Melhor Atriz e Atriz Secundária, e na realização o nome é o de Jon M. Chu.

"Dune: Duna - Parte 2", de Denis Villeneuve, e "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, receberam dez nomeações para os prémios da organização de críticos de cinema dos EUA e Canadá, vistos como uma boa antecipação dos Óscares: mais de 70% dos vencedores dos CCA receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 16 das últimas 24 vezes, incluindo no ano passado com a vitória de "Oppenheimer".

Para Melhor Filme de 2024 concorrem ainda "A Complete Unknown", de James Mangold, com Timothée Chalamet a retratar os primeiros anos da carreira de Bob Dylan, o vencedor da Palma de Ouro de Cannes "Anora", de Sean Baker, "O Brutalista", de Brady Corbet, "Nickel Boys", de RaMell Ross, "Sing Sing", de Greg Kwedar, e "A Substância", de Coralie Fargeat.

Todos estão também nomeados para Melhor Filme nos prémios rivais dos Globos de Ouro, revelados na segunda-feira.

Para Melhor Realização, tudo passa por Berger ("Conclave"), Chu ("Wicked"), Villeneuve ("Dune: Parte 2"), Audiard ("Emília Pérez"), Baker ("Anora"), Corbet ("O Brutalista"), Ross ("Nickel Boys") e Fargeat ("A Substância").

Não há grandes surpresas nas categorias de interpretação em relação aos nomes que têm vindo a ser apontados nas últimas semanas.

Além de Fiennes, estão nomeados Melhor Ator Adrien Brody ("O Brutalista"), Timothée Chalamet ("A Complete Unknown"), Daniel Craig ("Queer"), Colman Domingo ("Sing Sing") e Hugh Grant ("Herege").

Karla Sofía Gascón ("Emília Pérez"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Angelina Jolie ("Maria"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância") juntam-se a Cynthia Erivo na categoria de Melhor Atriz.

Melhor Ator Secundário junta Yura Borisov ("Anora"), Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor"), Clarence Maclin ("Sing Sing"), Edward Norton ("A Complete Unknown"), Guy Pearce ("O Brutalista") e Denzel Washington ("Gladiador II").

Além de Ariana Grande e Isabella Rossellini, foram nomeadas para Melhor Atriz Secundária Danielle Deadwyler ("A Lição de Piano"), Aunjanue Ellis-Taylor ("Nickel Boys"), Margaret Qualley ("A Substância") e Zoe Saldaña ("Emília Pérez").

Para Melhor Elenco, "Anora", "Emília Pérez", "Saturday Night" e "Sing Sing" juntaram-se a "Conclave" e "Wicked".

Melhor Filme Estrangeiro reuniu "We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz", de Payal Kapadia (Índia), "Emília Pérez", de Jacques Audiard (França), "Flow - À Deriva", de Gints Zilbalodis ("Letónia"), "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles (Brasil), "Kneecap", de Rich Peppiatt (Irlanda), e "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof (Alemanha).

"Flow" está ainda nomeado para Melhor Filme de Animação com "Divertida-Mente 2", "Memoir of a Snail2", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" e "Robot Selvagem".

A lista completa de nomeações está no 'site' oficial da organização.

Seguindo a tradição, muitas destas escolhas deverão ser "validadas" pelas nomeações da própria indústria do cinema, como as dos sindicatos dos atores, realizadores e produtores, ao longo de uma temporada de prémios que culminará na cerimónia dos Óscares a 2 de março de 2025.

Juntando cinema e TV, cujas nomeações com "Shōgun" na liderança foram conhecidas na semana passada, os vencedores serão conhecidos na 30.ª cerimónia, a 12 de janeiro, com apresentação da comediante Chelsea Handler.