Tal como é habitual, a revista Time revelou a lista das 10 melhores canções de 2021. Para a publicação, "Pepas", tema de Farruko, foi o melhor single lançado no ano passado.

Para a revista, a canção do artista de Porto Rico foi a que refletiu "melhor o êxtase supremo de ressurgir no mundo após um longo ano de distanciamento social".

“A faixa, que conta com uma batida inebriante de reggaeton e uma dose de energia de guaracha [estilo da América Latina], começa com um sussurro lento antes de se transformar num coro triunfante, enriquecido com uma boa dose de EDM. (…) Uma explosão instantânea de energia", escrevem os editores da Time.

No TikTok, "Pepas" foi também um dos destaques do ano. O tema de Farruko foi usado por milhões de utilizadores em todo o mundo.

Top 10 das melhores canções de 2021 para a revista Time:

1. “Pepas”, de Farruko.

2. “Essence”, de Wizkid, Justin Bieber e Tems

3. “All Too Well” (Taylor’s Version), de Taylor Swift

4. “VBS”, Lucy Dacus

5. “Monster”, de Yoasobi

6. “Twerkulator”, de City Girls

7. “Good 4 U”, de Olivia Rodrigo

8. “La Mama de la Mama”, de El Alfa

9. “Wilder Days”, de Morgan Wade

10. “Woman”, de Doja Cat