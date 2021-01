A estreia do filme "007: Sem Tempo Para Morrer" deverá voltar a ser adiada.

De acordo com a publicação Deadline, o 25.º filme da saga James Bond não deverá chegar aos cinemas a 2 de abril na Grã-Bretanha e uma semana mais tarde a outros países (incluindo Portugal).

A fonte é um exibidor holandês, que tem indicações que aquele que também é o quinto e provavelmente último filme com Daniel Craig deverá ter uma nova data em novembro, praticamente dois anos após o fim da rodagem.

O Deadline tem uma segunda fonte que confirma que marcas promocionais associadas ao filme já foram avisadas do adiamento para o outono, ainda sem data definida.

A justificação é a mesma que já levou a data de estreia a passar de abril de 2020 para novembro e a seguir para abril de 2021: o agravamento da pandemia, incluindo nos importantes mercados britânico e americano, e a incerteza de quando o mercado voltará a estar completamente operacional, condição essencial para rentabilizar uma produção desta envergadura.

Com os números de casos positivos a aumentar e as campanhas de vacinação a decorrer a um ritmo mais lento do que esperado nos EUA, esta semana Hollywood começou a adiar estreias importantes previstas para março: "Morbius", com Jared Leto", e "The Many Saints of Newark", a prequela da série "Os Sopranos".

A despedida (que custa a chegar) de Daniel Craig

Segundo a sinopse oficial de "007: Sem Tempo Para Morrer", no início da história James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda.

Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, Safin (Rami Malek), armado com uma nova tecnologia perigosa.

O elenco inclui ainda Ana De Armas, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear.

O realizador é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

VEJA O TRAILER.