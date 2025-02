Daniel Craig reagiu à notícia que agitou o mundo do cinema de alto a baixo na quinta-feira: a Amazon MGM Studios vai assumir o controlo criativo de James Bond, uma das sagas mais duradoiras e lucrativas de Hollywood, afastando-se os produtores de longa data.

O mais recente 007 com licença para matar no cinema foi uma aposta arriscada dos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli para "007: Casino Royale" (2006), que o lançou para mais quatro filmes de grande sucesso comercial, "007 - Quantum of Solace" (2008), "007: Skyfall" (2012), "007: Spectre" (2015) e "007: Sem Tempo para Morrer" (2021).

A declaração partilhada com a imprensa norte-americana centra-se nos grandes elogios aos irmãos e ignora a Amazon e 007.

“O meu respeito, admiração e amor pela Barbara e pelo Michael permanecem os mesmos e inalterados. Desejo ao Michael uma reforma longa e descansada (e bem merecida) e quaisquer empreendimentos que a Barbara faça, sei que serão espetaculares e espero poder fazer parte deles”, disse.

O novo acordo surge após meses de especulações sobre o futuro do espião britânico com licença para matar após a despedida de Daniel Craig: filme de 2021 foi rodado dois anos antes. Para uma saga que lança filmes a cada 3-4 anos, a paragem é invulgarmente longa e o anúncio de novidades não parecia iminente.

Michael Wilson e Barbara Broccoli foram firmes na defesa da personagem e da marca James Bond, resistindo a 'spin-offs', como prequelas justificativas, e licenciamentos que consideraram que poderiam manchar a saga: era uma das últimas grandes propriedades intelectuais não controladas por uma grande corporação.

No acordo anunciado, uma nova 'joint venture' do estúdio e da família passa a juntar os direitos de propriedade intelectual de James Bond. Todas as partes permanecerão coproprietárias, mas a Amazon deixa de ser sócio passivo nas escolhas artísticas e poderá decidir quem será o sucessor de Daniel Craig e uma eventual expansão da saga ao streaming, como a Disney fez com "Star Wars" e a Marvel.

Oficialmente, a cedência do controlo teve o impulso da reforma de Michael Wilson, que fez 83 anos em janeiro.

“Com a minha carreira de 007 a abranger quase 60 incríveis anos, vou retirar-me da produção dos filmes de James Bond para me concentrar em projetos artísticos e de beneficência. Portanto, concordamos a Barbara e eu, é a altura para o nosso parceiro de confiança, a Amazon MGM Studios, levar James Bond para o futuro”, dizia o produtor no comunicado oficial.

Sem surpresa, a versão era a mesma de Barbara Broccoli, com 64 anos.

“A minha vida tem sido dedicada a manter e desenvolver o extraordinário legado que foi entregue a Michael e a mim pelo nosso pai, o produtor [Albert] 'Cubby' Broccoli. Tive a honra de trabalhar em estreita colaboração com quatro dos atores tremendamente talentosos que interpretaram 007 e milhares de artistas maravilhosos da indústria. Com a conclusão de '007 - Sem Tempo para Morrer' e com o Michael a reformar-se dos filmes, sinto que é a altura de me focar nos meus outros projetos”, partilhou.

Uma investigação 'bombástica' publicada em dezembro pelo jornal Wall Street Journal revelava que a saga estava num impasse por causa do colapso da relação entre a família Broccoli e a Amazon. Barbara terá descrito os executivos como uns 'grandes idiotas' (no original, um muito mais explícito 'fu***** idiots') e ficado 'indignada' quando se referiram com desdém a James Bond como 'conteúdo'.

O artigo também revelava o desejo da Amazon de fazer spin-offs televisivos baseados na personagem Moneypenny ou talvez de uma versão feminina do 007.

Segundo a publicação Deadline, as pessoas próximas de Broccoli e Wilson ficaram 'chocadas' com a cedência ao estúdio.

“Ela é uma lutadora, mas cansou-se de lutar”, resume uma fonte. Outra reconhece que foi uma 'decisão emocional' e que não ia continuar sozinha após a reforma do meio-irmão.