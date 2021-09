"007: Sem Tempo Para Morrer", estreou nos cinemas do Reino Unido esta quinta-feira, com críticas muito favoráveis e recorde de bilheteiras. Primeiros números para Portugal também se revelam promissores.

Depois de ter a sua estreia adiada durante 18 meses devido à pandemia de COVID-19, o lançamento deste aguardado capítulo da saga Bond deve dar um impulso ao setor, em especial aos cinemas, duramente atingidos pelos sucessivos confinamentos.

A rede britânica de cinemas Odeon informou ter vendido mais de 175 mil bilhetes para o mais recente filme das aventuras de James Bond, desde que a pré-venda abriu há duas semanas.

Já os cinemas da Vue venderam mais de 270 mil bilhetes antes da estreia. A expectativa da rede é que o 25º filme da saga - e quinto e último com Daniel Craig como 007 - seja o maior sucesso de bilheteira no Reino Unido e na Irlanda desde "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker", que estreou em dezembro de 2019.

Segundo a rede Odeon, 40% dos bilhetes foram comprados por espectadores que regressaram aos cinemas pela primeira vez desde o início da pandemia. Mais de um terço tem mais de 46 anos, "o que mostra a duradoura popularidade do espião favorito de todos", afirma.

O otimismo estende-se a Portugal: um comunicado oficial da distribuidora NOS indicava que mais de 16 mil bilhetes foram adquiridos em pré-venda para a primeira semana de estreia, fazendo de "007: Sem Tempo Para Morrer" o filme com melhores resultados em pré-estreia desde o início da pandemia.

Por comparação, o filme mais visto da última semana, "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", teve 23.470 espectadores.

Além do sucesso comercial, "007: Sem Tempo para Morrer" recebeu excelentes críticas após a sua antestreia mundial na terça-feira, no Royal Albert Hall de Londres, com direito a passadeira vermelha para Craig e os seus colegas de elenco, bem como membros da realeza.

Missão: salvar o cinema

"É melhor do que bom. É magnífico", disse o crítico de cinema do jornal The Times, descrevendo o filme como "o comovente retrato de um herói que envelhece e enfrenta a sua obsolescência".

Para o jornal The Guardian, o novo episódio mostra que "a franquia 007 ainda é capaz de surpreender os fãs".

