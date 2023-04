Antes do tempo os separar, Pietro e Bruno passavam os dias juntos, navegando a esmagadora vastidão dos Alpes Italianos.

Vencedor do Prémio do Júri do Festival de Cannes, o novo filme da dupla de realizadores belga Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch conta-nos a história de Pietro e Bruno, dois homens cuja infância foi partilhada numa aldeia remota dos Alpes italianos. Visualmente extasiante e interpretado por dois dos mais prolíficos atores do cinema italiano actual, Luca Marinelli e Alessandro Borghi, uma obra que investiga e exacerba de forma primorosa o significado da amizade verdadeira.

"As Oito Montanhas" será apresentado na 16ª Festa do Cinema Italiano este sábado, 1 de abril, às 21h30, no Cinema S. Jorge.