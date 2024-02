"Supersex" é uma das estreias de março da Netflix. A série italiana promete fazer subir a temperatura e chega ao serviço de streaming no dia 6 do próximo mês.

Com realização de Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, a produção é inspirada na vida real de Rocco Siffredi. A série, que trata temas como a sua família, as suas origens e a relação que tinha com o amor, é apresentada como "uma história profunda que acompanha a sua vida desde a infância e revela como e quando Rocco Tano, um rapaz simples de Ortona, se tornou Rocco Siffredi, a estrela pornográfica mais famosa do mundo".

Em "Supersex", Alessandro Borghi é Rocco Siffredi, e Jasmine Trinca interpreta Lucia, uma personagem feminina fictícia que representa uma fusão das mulheres com quem Rocco se relacionou ao longo da sua vida.