Os documentários disponíveis incluem "Liberdade para José Diogo" (1975), de Luís Galvão Teles, testemunho do espírito da luta de classes da época, sobre o operário agrícola alentejano que matou o latifundiário para quem trabalhara como tratorista, "Cenas da Luta de Classes em Portugal", do norte-americano Robert Kramer, concluído em 1976, e "O Outro Teatro ou as Coisas Pertencem a Quem as Torna Melhores" (1976), de António de Macedo e Manuela Moura, "sobre a realidade renovadora do teatro português dos anos setenta, anterior e posterior ao 25 de abril de 1974".

"Terra de Pão, Terra de Luta" (1977), de José Nascimento, com comentário de Vítor Matias Ferreira e locução de Joaquim Furtado, é outra produção disponível. O documentário acompanha o processo da Reforma Agrária e é "um dos grandes clássicos do cinema mais militante da Revolução", segundo a Cinemateca.

A programação inclui ainda "A Lei da Terra" (1977), do coletivo Grupo Zero, outra abordagem da Reforma Agrária, retratada "nas suas dimensões política, social e económica, com recurso à perspetiva histórica e ao seu respetivo comentário em off a duas vozes (uma masculina e outra feminina)", com preocupações didáticas.

O Grupo Zero incluía nomes como Acácio de Almeida, Alberto Seixas Santos, Fernando Belo, Joaquim Furtado, José Luís Carvalhosa, Leonel Efe, Lia Gama, Paola Porru, Serras Gago, Solveig Nordlund e Teresa Caldas.

"O Meu Nome É…" (1978), de Fernando Matos Silva, com Rui Mendes, Orlando Ramos e Margarida Gouveia Fernandes, refelexão sobre as manifestações populares do 25 de Abril de 1974, fecha a lista de filmes disponíveis a partir de hoje.

Apesar de este microsite estar disponível online até 14 de maio, três longas-metragens vão estar disponíveis durante um período específico, na categoria “Filmes para ver esta semana”: “Brandos Costumes” (até 30 de abril), “Gestos & Fragmentos” (1 a 7 de maio) e “Colonia e Vilões” (8 a 14 de maio).

"Gestos & Fragmentos: Ensaio sobre os Militares e o Poder" (1982), com Otelo Saraiva de Carvalho, Eduardo Lourenço e Robert Kramer, conjuga áreas narrativas sobre sobre a revolução, vista após o chamado "Verão Quente" e o 25 de novembro, tomando como pilar "Os Militares e o Poder", de Eduardo Lourenço.

"Colónia e Vilões", de Leonel Brito, é um documentário sobre o 'contrato de colónia' na ilha da Madeira, forma de exploração de trabalhadores agrícolas, com origens medievais, que persistiu, mesmo após o 25 de Abril de 1974.

Leonel Brito investiga a história da colonização da ilha e as forças económicas e sociais que a moldaram, recorrendo a várias fontes documentais, incluindo imagens cinematográficas de arquivo.

No conjuntos, estes filmes "são exemplos de como um cinema de forte pendor militante, protagonizado muitas vezes por cooperativas cinematográficas como a Cinequanon, Cinequipa ou o Grupo Zero, entre outras, retratou um país saído de uma longa ditadura", escreve a Cinemateca.

Os filmes são acompanhados pelas "folhas" de sala, normalmente distribuídas em cada sessão da Cinemateca.

"As comemorações do 25 de Abril pela Cinemateca passam também pela RTP, com a exibição da versão recentemente restaurada pela Cinemateca do filme 'As Armas e o Povo', um dos títulos fundamentais da filmografia de Abril". O documentário será emitido no sábado, dia 25 de Abril, "em horário nobre (às 22:00) no primeiro canal da estação pública".

A Cinemateca também disponibiliza dois filmes para “os mais novos”: "Se a Memória Existe” (1999), curta-metragem de João Botelho, estreada no Festival de Veneza, e “Amanhã” (2004), de Solveig Nordlund, com diálogos da realizadora e da escritora Eduarda Dionísio.

O primeiro filme conta com a participação de muitos Capitães de Abril, que leem "O Tesouro", de Manuel António Pina, a uma menina (a filha do realizador), que assim “descobre” o que foi a Revolução dos Cravos.

O filme de Solveig Nordlund fala de uma criança, na madrugada de Abril de 1974, e do seu "Amanhã", 20 anos mais tarde, jovem adulto, que se encontra no Largo do Carmo, frente a frente com a lápide de homenagem ao capitão Salgueiro Maia.

Neste Abril da Cinemateca, está também disponível o Jornal Cinematográfico Nacional, série de atualidades produzida pelo Instituto de Cinema Português, entre 1975 e 1977, que hoje testemunha acontecimentos da época e, em simultâneo, o trabalho de recuperação que está a ser feito no laboratório da Cinemateca.

Nesta área do 'site' da Cinemateca encontram-se igualmente textos documentais, "25 de Abril Imagens", publicado pela Cinemateca Portuguesa, em 1984 ("Que imagens ficaram do 25 de Abril? Como é que o 25 de Abril foi vivido em imagens?"), e uma Cronologia da Atividade nos Cinemas, que desta vez inclui o dossier “Cinema: Não à censura”, do número da antiga revista Cinéfilo, publicado em maio de 1974, pouco mais de uma semana após a queda da ditadura e do termo da censura.