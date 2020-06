Vinte anos após a estreia nos cinemas de "A Fuga das Galinhas", o estúdio de animação Aardman confirmou oficialmente em comunicado que a produção da sequela vai arrancar no próximo ano.

O novo filme será uma parceria com a Netlix.

"A Fuga das Galinhas", realizado por Peter Lord com Nick Park, foi um grande fenómeno de popularidade tanto na Europa como nos EUA, continuando a ser até hoje o maior sucesso de bilheteiras de sempre em "stop motion" [animação por volumes].

A história passava-se na quinta de criação de galinhas do casal Tweedy, situada em Yorkshire, onde uma corajosa e persistente galinha chamada Ginger (na versão original com voz de Julia Sawalha) procurava conduzir as restantes companheiras de cativeiro a uma fuga organizada. As tentativas resultavam sempre em fracasso até surgir na quinta um galo americano e bem-falante chamado Rocky (voz de Mel Gibson).