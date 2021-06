"O raro sentimento poético [do filme], as suas imagens de cortar a respiração, a linguagem rica, o olhar melancólico e emocional sobre objetos e memórias a eles associadas", assim como "a terna abordagem à família e à figura materna, em particular", foram elementos decisivos para a atribuição do prémio especial à primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, como se lê na mensagem do júri.

"A Metamorfose dos Pássaros" teve estreia mundial em fevereiro do ano passado, no Festival Internacional de Cinema de Berlim e, desde então, foi já exibido em mais de 60 festivais, somando agora mais de duas dezenas de prémios, na maioria, de melhor filme, assim como prémios do júri, da crítica e do público.

O festival One World é uma das mais importantes competições de cinema documental do leste europeu.

"A Metamorfose dos Pássaros" foi selecionado para a Competição Internacional.

O júri foi composto pela dramaturga e escritora Mihaela Michailov, pela diretora do Centro Simone de Beauvoir, de Paris, Nicole Fernández Ferrer, pelo crítico de cinema Patrick Holzapfel, pelo director do Museu EYE de Amsterdão, René Wolf, e pela especialista em montagem e direção de som, Dana Bunescu.

"A Metamorfose dos Pássaros" é uma produção da Primeira Idade, tem distribuição internacional da Portugal Film - Agência Internacional de Cinema Português, e deverá chegar às salas portuguesas de cinema no final do verão.

A 14.ª edição do Festival One World decorreu presencialmente em Bucareste, desde o passado dia 11, encerra no domingo, com a exibição dos filmes premiados, e terá uma versão online a partir de segunda-feira, até ao domingo seguinte, 27 de junho.