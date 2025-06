Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização revela que o cartaz de 2025 está fechado com o anúncio de Pluto, banda originária do Porto, formada em 2002, que se junta a outros nomes anteriormente divulgados: The Dandy Warhols, Linda Martíni, José Pinhal - Post Mortem Experience, Indignu, Paraguaii, Travo, Growing Circles, Zamora e Copa Funda.

“Olá, malta do rock, do rio e da ramboia. É com o coração aos saltos e os tímpanos preparados que vos anunciamos que o cartaz está oficialmente fechado! (E não, não foi com fita-cola. Foi com bandas a sério!). Já tínhamos nomes de luxo. A estes, junta-se Pluto (sim, o Manuel Cruz e companhia, não o cão do Mickey). É mais um nome incontornável do rock português a passar pelas margens do Febras”, escrevem os organizadores, que mantêm o sentido de humor das edições anteriores.

O pequeno festival de música, que se realiza nas margens do Rio Febras, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, atingiu dimensão nacional em 2023, após o Rock in Rio Lisboa notificar o então chamado de Rock in Rio Febras para mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal, passando a designar-se Rock NO Rio Febras.

À semelhança do que acontece desde o primeiro festival, realizado em 2022, a entrada é gratuita, mas é necessário um passe de acesso, que vai estar disponível para reserva a partir das 10h44 de quarta-feira (11 de junho) no site do evento.

“Este ano, podem mesmo ficar a dormir junto ao rio! Estará disponível parque de campismo gratuito em Briteiros - inscrições também no ‘site’, porque somos modernos e organizados (às vezes). Para quem quer trazer a casa às costas e o frigorífico cheio, também haverá parque de autocaravanismo; estas inscrições já ficam ao cargo do pessoal da Movaci, que são uns amores e vão ajudar-nos com a gestão da coisa”, lê-se no comunicado.

Além “das guitarras”, durante os dois dias de “festa” vão também atuar vários DJ Sets, havendo ainda outras atrações.

“Teremos yoga para esticar a espinha e a alma, caminhadas para ver se a cerveja assenta, tertúlias para parecer que somos cultos, exposições, encontros, desencontros, amores, desamores e... água com gás (para os mais aventureiros). Ou seja, do que há, não falta nada. Até um cartaz amarelo com um limão colado com fita-cola (arte é o que tu quiseres!)”, adianta a organização.

O Rock NO Rio Febras relembra que, “como sempre, todas as receitas revertem para a Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)”.