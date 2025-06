Os primeiros dias de junho já contaram com as estreias de "Sara: A Mulher na Sombra", "Panda", "Eu, Viciado", "Stick", "Matices", "Os Sobreviventes" ou "Sem Piedade" e com os regressos de "SkyMed", "Fire Country", "Crimes no Pacífico", "Eva Para Sempre", "Trigger Point", "Will Trent", "Ginny & Georgia" ou "O Rei dos Pneus". Mas embora o verão esteja à porta, não faltam outras novidades na televisão e nas plataformas de streaming.

"Terra de Bandidos" ("MobLand", no original), que chega à SkyShowtime esta segunda-feira, dia 9, é das mais aguardadas. Com um elenco encabeçado por Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, esta história criminal ambientada no submundo londrino acompanha a disputa entre duas famílias rivais. Criação de Ronan Bennett ("Top Boy", "The Day of the Jackal"), a primeira temporada conta com dez episódios e os do arranque são realizados por Guy Ritchie ("Snatch - Porcos e Diamantes", "The Gentlemen - Senhores do Crime"), cuja mistura habitual de violência gráfica, comédia negra e diálogos inusitados não demora a fazer-se notar.

MOBLAND Terra de Bandidos

Outro realizador de culto também deixa os seus créditos em mais uma das grandes novidades do mês no pequeno ecrã. Wong Kar-wai criou e dirigiu "Blossoms Shanghai", a sua primeira incursão nas séries feita com grande fôlego: esta história que decorre na Xangai dos anos 90 tem 30 episódios e completa a trilogia "centrada no amor, na nostalgia, na solidão e no passar do tempo" iniciada nos filmes "Disponível para Amar" e "2046". Descrita pelo cineasta chinês como a sua "In the Mood for Shanghai", adapta o aclamado romance "Blossoms" (2013), escrito por Jin Yucheng e inédito em Portugal. A Filmin estreia os primeiros 15 capítulos a partir de dia 17, com cinco novos episódios por semana a serem lançados às terças-feiras.

Entre as novidades destaca-se também a série luso-espanhola "Lume", com estreia marcada para dia 19 na Max e dia 20 na RTP1 e RTP Play. Thriller de seis episódios inspirado nos incêndios florestais no norte português e na Galiza, é o retrato de uma investigação criminal conduzida por uma jornalista (Cristina Castaño) e um cabo da GNR (Albano Jerónimo). Da autoria da espanhola Irene Pin ("Amnesia 3.0") e da portuguesa Sara Rodi ("Queridas Feras"), com correalização de Sérgio Graciano ("Salgueiro Maia - O Implicado") e Giselle Llanio ("Libro de familia"), junta Ricardo Pereira, Lúcia Moniz, João Pedro Vaz ou Isabel Naveira no elenco.

The Bear

Dia 26, o Disney+ estreia a quarta temporada de "The Bear", precisamente um ano depois de uma terceira época que, para muitos espectadores e críticos, acabou por saber a pouco. Os dez novos episódios chegam de uma assentada à plataforma e continuam a seguir Carmy e companhia na missão de aprimorar, até à excelência, o seu restaurante de Chicago. O regresso do elenco principal está garantido, assim como mais participações especiais de nomes como Jamie Lee Curtis ou Will Poulter.

Na Apple TV+, as atenções viram-se para "Smoke", a nova minissérie protagonizada por Taron Egerton depois da elogiada "Black Bird" (2022), com a qual partilha o criador, Dennis Lehane. Inspirada no podcast "Firebug", dedica nove episódios às investigações dos crimes verídicos de dois incendiários. Jurnee Smollett, John Leguizamo, Greg Kinnear e Anna Chlumsky destacam-se no elenco, Thom Yorke (vocalista dos Radiohead) assegura o tema do genérico inicial. Os dois primeiros capítulos chegam à plataforma no dia 27, os seguintes têm estreia semanal marcada para as sextas.

Smoke

Já a Netflix propõe, também a 27 de junho, a terceira e última temporada de "Squid Game". A popular série sul-coreana garante encerrar o sangrento jogo de vida e de morte e a jornada de Gi-hun e dos seus aliados. Mas não assegura que o protagonista consiga ultrapassar o seu pior momento, ou não fossem o suspense e a tragédia notas dominantes nesta história distópica. Além da derradeira, esta é a época mais curta da saga, com apenas seis episódios.

Fique a par de todas as estreias do mês:

Dia 2: Outlander (parte 2 da T7)

Netflix

Dia 2: SkyMed (T3)

SkyShowtime

Dia 2: Fire Country (T3)

22h15 no STAR Channel

Dia 2: Crimes no Pacífico (T2)

22h50 no STAR Crime

Dia 3: Sara: A Mulher na Sombra (T1)

Netflix

Dia 3: Panda (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 4: ADN do Crime (T2)

Netflix

Eu, Viciado Eu, Viciado

Dia 4: Eu, Viciado (minissérie)

Disney+

Dia 4: Eva Para Sempre (T3)

Netflix

Dia 4: Stick (T1)

Apple TV+

Dia 4: Trigger Point (T2)

Disney+

Dia 4: Will Trent (T3)

22h20 no STAR Life

Dia 5: As Rainhas de Barracuda (T2)

Netflix

Dia 5: Ginny & Georgia (T3)

Netflix

MATICES Matices

Dia 5: Matices (T1)

SkyShowtime

Dia 5: O Rei dos Pneus (T2)

Netflix

Dia 5: Vardy contra Rooney – Drama No Tribunal (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 6: Os Sobreviventes (minissérie)

Netflix

Dia 6: Sem Piedade (minissérie)

Netflix

Dia 9: Terra de Bandidos (T1)

SkyShowtime

Para o Bem e para o Mal Para o Bem e para o Mal

Dia 9: Para o Bem e para o Mal (T1)

22h00 na RTP2

Dia 10: Lei & Ordem Toronto: Intenções Criminosas (T2)

22h20 no STAR Life

Dia 11: Aniela (T1)

Netflix

Dia 11: The Hunting Party (T1)

22h15 no STAR Channel

Dia 12: FUBAR (T2)

Netflix

Dia 12: SkyMed (T2)

STAR Life

Blocco 181: Gangs of Milan Blocco 181: Gangs of Milan

Dia 13: Blocco 181: Gangs of Milan (T2)

SkyShowtime

Dia 13: Kings of Jo’Burg (T3)

Netflix

Dia 13: Pati (T1)

Max

Dia 13: Rana Naidu (T2)

Netflix

Dia 15: Um Amor Cruel – A História de Ruth Ellis (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 16: Elsbeth (T2)

STAR Life

Faro Faro

Dia 16: Faro (T1)

12h00 na RTP Play/21h00 na RTP1

Dia 17: Blossoms Shanghai (T1)

Filmin

Dia 18: Mentirosos (T1)

Amazon Prime Video

Dia 18: The Buccaneers (T2)

Apple TV+

Dia 19: Lume (T1)

Max. Dia 20 na RTP1 e RTP Play

Dia 19: Marginal (T1)

Netflix

Dia 19: The Equalizer (T5 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Olympo

Dia 20: Olympo (T1)

Netflix

Dia 23: Head Over Heels (T1)

Amazon Prime Video

Dia 23: The Gilded Age (T3)

Max

Dia 25: Coração de Ferro (T1)

Disney+

Dia 25: Countdown (T1)

Amazon Prime Video

Dia 25: Santuário (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 26: The Bear (T4)

Disney+

Cardo Cardo

Dia 26: Cardo (T1)

TVCine Edition

Dia 27: Marry My Husband (versão japonesa) (T1)

Amazon Prime Video

Dia 27: Smoke (minissérie)

Apple TV+

Dia 27: Squid Game (T3 - última)

Netflix

Dia 30: Hudson & Rex (T7)

22h00 no AXN

Dia 30: Mentes Brilhantes (T1)

22h10 no TVCine Emotion