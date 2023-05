A Amazon vai trazer de volta aquela que é uma das sagas mais conhecidas da MGM, o estúdio que comprou em 2022.

A próxima "propriedade intelectual" a rentabilizar em Hollywood é a Pantera Cor-de-Rosa, uma das personagens mais conhecidas do cinema e televisão, e com uma canção reconhecida nos quatros cantos do mundo.

Ainda sem contrato assinado, o Deadline avançou com a notícia de que Eddie Murhy está interessado em ser o sucessor no cinema de Peter Sellers (e muito mais tarde Steve Martin) como o inepto Inspetor Clouseau.

Uma fonte próxima do ator diz que se trata de um projeto naturalmente feito à sua medida , um grande admirador das interpretações de Sellers.

A Pantera Cor-de-Rosa

O realizador já está escolhido: Jeff Fowler, o mesmo de "Sonic - O Filme".

A saga vai em 11 filmes desde que surgiu em 1963, no genérico de abertura da comédia com o mesmo título, realizada por Blake Edwards e protagonizada por David Niven e Peter Sellers.

O sucesso da série levou não só a vários outros filmes protagonizados por Sellers (e depois por Steve Martin), quase sempre com "Pantera Cor-de-Rosa" no título e genérico animado com o felino, mas também a uma série de curtas-metragens para cinema de enorme sucesso, cujo primeiro filme, «A Pink Phink», ganhou logo o Óscar. Seguiram-se várias séries para a televisão e uma quantidade enorme de merchandising.