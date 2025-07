Onze anos após a despedida, "À Noite, no Museu" prepara-se para regressar ao cinema.

A adpatação de um livro infantil de 1993 de Milan Trenc deu origem a uma das sagas de comédia eação mais populares e lucrativas do século XXI, com três filmes protagonizados por Ben Stiller entre 2006 e 2014 como um azarado guarda noturno no Museu de História Natural que descobria que os seus ocupantes começam a ganhar vida quando a noite caia, de índios a gladiadores romanos e “cowboys”, passando pelo T-Re e figuras históricas como Theodore Roosevelt e Átila, o Huno.

Pelos filmes passaram de forma marcante atores como Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Rami Malek, Amy Adams, Hank Azaria, Dan Stevens e Rebel Wilson.

Agora, revela a Deadline, a saga vai ter direito a uma 'reimaginação' da história com novas personagens, uma encomenda da 20th Century Studios (antiga 20th Century Fox).

Comprado pela Disney em 2019, o estúdio já tinha feito uma expansão para rentabilizar a popularidade da saga, com "À Noite, no Museu: O Regresso de Kahmurah", um filme de animação lançado diretamente no serviço do Disney+ em 2022, com Nick Daley, "filho" do protagonista da trilogia.

O novo projeto foi confiado à 21 Laps, produtora fundada por Shawn Levy, realizador da trilogia, que será um dos produtores do novo filme. A história foi confiada a Tripper Clancy, conhecido pelas comédias "Die Hart" com Kevin Hart e "Stuber" (2019), que juntou Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Não há informações sobre um envolvimento de Ben Stiller.