"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira para o último episódio da segunda temporada.

No cinema, falamos sobre "A Pequena Sereia", de Rob Marshall, e de "Os Cavaleiros do Zodíaco", de Tomasz Baginski.

"A Pequena Sereia" é um título incontornável pois marcou o renascimento da animação Disney após muitos anos de crise: naquela época, tornou-se a longa-metragem do género de maior sucesso de sempre, relançando uma nova idade do ouro artística e comercial do estúdio que se consolidaria com "A Bela e o Monstro" (1991), a primeira animação também nomeada para o Óscar de Melhor Filme, "Aladdin" (1992) e "O Rei Leão" (1994) e se prolonga até aos nossos dias.