De clássicos como "Do Céu Caiu Uma Estrela" ou "Natal Branco" a incontornáveis de décadas mais recentes como "Sozinho em Casa" ou "O Amor Acontece", no episódio mais recente do podcast sobre cultura pop do SAPO Mag, passamos em revista os filmes de Natal mais incontornáveis.

Falamos ainda dos piores filmes de Natal de sempre e lançamos o debate sobre filmes que não são de Natal mas que se tornaram presenças habituais na televisão nesta quadra como "Música no Coração".