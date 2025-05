O filme, que acompanha a vida de um adolescente de 19 anos que é libertado de uma prisão numa pequena cidade, quando um bloqueio de gelo está prestes a causar uma inundação, foi considerado a Melhor Curta-Metragem do Festival, anunciou hoje a organização do Leiria Film Fest.

“A River Stifled” (em português, “Um Rio Sufocado”) venceu também o prémio para Melhor Curta-Metragem de Ficção Internacional.

Ainda no setor da ficção, o prémio para melhor filme nacional foi para “Uma Mãe vai à Praia”, de Pedro Hasrouny.

Na área do documentário, o prémio internacional do Leiria Film Fest foi para “Inside, The Valley Sings”, de Nathan Fagan, da República da Irlanda, enquanto o prémio nacional foi atribuído a “A mestra”, de Silvana Torricella.

Na animação, o troféu para melhor curta internacional foi entregue a “The Sleeplessness of Jutka”, de Maria Gorlich-Opyd, da Polónia. “Amanhã não dão Chuva”, de Maria Trigo Teixeira, recebeu o prémio para Melhor Curta-Metragem de Animação Nacional.

Na competição destinada às crianças, venceu “Ups!”, de Galvão Bertazzi e Luís Canau, enquanto o Prémio do Público foi para “Forgotten Routes”, uma produção ucrano-britânica, de Varta Arutiunian.

O Leiria Film Fest termina este domingo, às 21h30, com a exibição dos filmes vencedores no Teatro Miguel Franco.