Michael J. Fox está de 'volta' para mais "Regresso ao Futuro".

Não é o quarto filme que muitos pedem, mas há mais para contar, pelo menos na escrita: o argumentista da trilogia revelou que o ator está a preparar um livro chamado "Future Boy", onde vai abordar a rodagem do seu trabalho mais conhecido no cinema..

O lançamento será a tempo da celebração do 40.º aniversário da estreia do primeiro filme de 1985.

"Não sei se era suposto dizer isto", disse Bob Gale ao receber um prémio de carreira nos Saturn Awards em Los Angeles durante o fim de semana, ao lado dos atores da saga Lea Thompson e Christopher Lloyd.

A imprensa norte-americana descobriu que o livro está a ser escrito com Nelle Fortenberry, uma produtora que ganhou um Emmy com o documentário "Still: A História de Michael J. Fox" (2023), disponível na Apple TV+, e faz parte da fundação do ator para a investigação da doença de Parkinson, que lhe foi diagnosticada em 1991, quando tinha 29 anos.

"Atualmente, estou a escrever um livro com o Michael J. Fox sobre as suas experiências a filmar os seus dois papéis mais famosos simultaneamente em 1985. Durante aqueles meses agitados, ele filmou [a série] 'Quem Sai aos Seus' durante o dia e 'Regresso ao Futuro' à noite. O livro coincidirá com o 40º aniversário da estreia de 'Regresso ao Futuro'", escreveu na rede social LinkedIn.

Durante a cerimónia nos Saturn Awards, Bob Gale também abordou um tema incontornável.

“Estou a ter o melhor terceiro ato de vida que alguém possa imaginar. As pessoas andam sempre a dizer 'Quando é que vocês vão fazer o 'Regresso ao Futuro 4' ?' E nós respondem 'F*** you', podem citar-me nisso.", disse.

O argumentista de 73 anos acrescentou que fizeram três filmes fantásticos e como as pessoas pediam mais, avançaram com "Back to the Future: The Musical", que vai ser levado em digressão mundial.

“Portanto, meu Deus, 'Regresso ao Futuro', vou fazer isto para o resto da minha vida”, notou.