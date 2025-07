Após muitos anos a marcar passo sem nada se concretizar em Hollywood, vai mesmo avançar uma nova versão de "Capitão Planeta", a série de animação de culto dos anos 1990.

A imprensa norte-americana confirmou que a Netflix ganhou a corrida competitiva para ficar com os direitos de fazer uma série em imagem real, projeto que tem entre os parceiros a Appian Way, de Leonardo DiCaprio.

Outro importante elemento é a Berlanti Productions, de Greg Berlanti, conhecido criador, produtor e argumentista de várias séries, nomeadamente "Everwood" e as adaptações da DC Comics para o canal CW, o chamado Universo Arrow ("Arrow", "The Flash", "Titans", "Legends of Tomorrow", "Supergirl").

Tara Hernandez, uma das criadoras da minissérie "Mrs. Davis", vai escrever a adaptação da série.

Com o título original "Captain Planet and the Planeteers", a série teve seis temporadas entre 1990 e 1996 e surgiu graças ao milionário Ted Turner, que usou a sua produtora para criar desenhos animados que fizessem passar aos mais novos as suas preocupações ecológicas e de multiculturalismo, que também começavam a entrar na consciência mundial.

A história centrava-se num grupo de cinco jovens de todo o mundo a quem eram dados anéis mágicos criados por Gaia, espírito da Terra (voz de Whoopi Goldberg), que tinham o poder de controlar elementos da natureza. Quando os usavam em conjunto e diziam a frase 'Let our powers combine', chamavam o Capitão Planeta, um super-herói que os ajudava a lutar contra os os vilões, cada um representando um perigo ecológico.

Na época, a série foi lançada como um grande acontecimento a nível mundial. Em Portugal, chamou-se apenas "Capitão Planeta" e os episódios foram exibidos na RTP aos sábados de manhã na versão original legendada. Também foi editada uma BD como "Capitão América e os Planetários".

Durante vários anos, a Sony tentou desenvolver um filme, mas acabou por deixar expirar os direitos. Pelo caminho ficou outra versão na Paramount Pictures em 2016, um filme já com o envolvimento da Appian Way com Glen Powell como um dos argumentistas e potencialmente ator.