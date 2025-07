A rodagem de "O Diabo Veste Prada 2" começou oficialmente a 30 de junho em Nova Iorque e esta segunda-feira, Anne Hathaway e a 20th Century Studios partilharam nas redes sociais a primeira imagem "oficial".

A atriz junta-se a Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, bem como o realizador David Frankel e a argumentista Aline Brosh McKenna, na sequela da popular comédia dramática de 2006.

“Andy Sachs 2025”, escreveu Anne Hathaway, mostrando como está agora a antiga aspirante a jornalista que se tornava assistente pessoal de Miranda Priestly, a implacável editora-chefe da revista de moda Runway e grande referência na indústria da moda.

VEJA A IMAGEM.

Ainda do primeiro filme regressam Tracie Thoms (a melhor amiga de Andy) e Tibor Feldman (o presidente da empresa que controla a Runway) e as novidades do elenco são Kenneth Branagh (como o marida de Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora e Caleb Hearon.

Segundo as informações que circulam sobre a sequela, após infernizar as vidas das jovens e ambiciosas assistentes Emily e Andrea (Andy) em 2006, Miranda está agora a lidar com o declínio da publicação de revistas tradicionais e tem de recorrer a Emily, agora uma executiva poderosa de um grupo de luxo com as verbas publicitárias que ela desesperadamente precisa.

A estreia nos cinemas está marcada para 1 de maio de 2026.