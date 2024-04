Sorkin, que discutiu a criação e os primeiros anos do Facebook no filme "A Rede Social", afirmou que a plataforma desempenha, desde então, um amplo papel na polarização política nos Estados Unidos.

"Vou escrever sobre isso. Culpo o Facebook pelo que aconteceu a 6 de Janeiro", disse Sorkin, vencedor de um Óscar em 2011 pelo argumento adaptado de "A Rede Social". Sorkin deu a notícia durante a gravação ao vivo do podcast "The Town" esta semana.

O argumentista acusou Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da gigante das redes sociais Meta (dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp) de dar prioridade ao crescimento em detrimento da integridade, apesar do seu já gigante património financeiro.

"O Facebook, entre outras coisas, tem vindo a ajustar o seu algoritmo para promover o material mais divisivo possível porque é isso que vai aumentar o engagement", ressaltou Sorkin. Ao ser questionado sobre porque é que o Facebook foi responsável pelo ataque a 6 de Janeiro, respondeu: "Vai ter de comprar um bilhete de cinema".

Muitos americanos consomem notícias em redes sociais, como o Facebook. As empresas do setor de tecnologia são acusadas de falhas na verificação de notícias amplamente partilhadas, incluindo teorias da conspiração e, ao mesmo tempo, de censurar excessivamente o que exibem.

"A Rede Social", realizado por David Fincher, foi um sucesso de bilheteira e recebeu oito nomeações para os Óscares, tendo vencido três prémios. Sorkin já tinha falado sobre uma possível sequela e chegou a dizer no podcast "Happy Sad Confused" que estaria interessado desde que Fincher concordasse em dirigi-la.