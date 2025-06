A notícia talvez seja um dos maiores pesadelos na muito confortável vida de Mark Zuckerberg: o dramaturgo, argumentista e realizador Aaron Sorkin prepara-se para voltar à história dos bastidores do Facebook, 15 anos após ter ganho um Óscar com "A Rede Social" (2010), de David Fincher.

Após contar a história da criação do Facebook e da ascensão do seu fundador no que Quentin Tarantino elogiou como "o filme da década", Aaron Sorkin já escreveu o argumento e vai ser o realizador da sequela para o mesmo estúdio, a Sony, intitulada "The Social Network: Part II". Ou seja, "A Rede Social: Parte II".

Além da referência ambiciosa à mais célebre "Parte II" da história do cinema, a de "O Padrinho" (1974), fontes disseram à publicação Deadline que o projeto "não é uma sequela direta, mas sim uma continuação do filme original que explorou as origens do que se tornaria a maior plataforma de rede social do mundo".

Não se sabe se vai regressar Jesse Eisenberg, que viu a carreira disparar e foi nomeado para os Óscares pela interpretação de Zuckerberg.

Aaron Sorkin

Na adaptação do livro "The Accidental Billionaires", de Ben Mezrich, a história de "A Rede Social" parava em 2005, com os acordos fora dos tribunais para resolver os conflitos entre Zuckerberg e os gémeos Winklevoss (Armie Hammer) e Eduardo Saverin (Andrew Garfield).

Em várias entrevistas ao longo dos anos, o próprio Aaron Sorkin disse que havia muito mais para contar e que a pressão para regressar ao tema aumentava sempre que surgia um novo escândalo à volta do Facebook, mas que precisava encontrar uma "ideia" para avançar, que parece ter chegado graças aos vários artigos de Jeff Horwitz de outubro de 2021 para o The Wall Street Journal, conhecidos como "The Facebook Files", que abordaram os danos causados pelo Facebook.

Anteriormente, Aaron Sorkin, que culpa a rede social pela insurreição no Capitólio a 6 de janeiro de 2021, descreveu que se interessou pelo que descreveu como o "lado negro do Facebook" através da história de Roger McName.

Este investidor na fase inicial da rede social entrou em contacto com Zuckerberg e a CEO Sheryl Sandberg quando se tornou evidente que o Facebook estava a ser usado para disseminar desinformação com objetivos políticos. A reação dos dois foi uma desilusão tão grande que ele se afastou e escreveu um livro chamado "Zucked!".

Da autoria dos argumentos de filmes como "Uma Questão de Honra", "Moneyball - Jogada de Risco" e "Steve Jobs", à criação das aclamadas séries "Os Homens do Presidente" (e escreveu todos os episódios das primeiras quatro temporadas) e "The Newsroom", Aaron Sorkin está ligado a alguns dos trabalhos mais importantes que saíram de Hollywood nas últimas três décadas.

Como realizador, dirigiu os filmes "Jogo da Alta-Roda" (2017), "Os 7 de Chicago" (2020) e "Os Ricardos" (2021).

RECORDE O TRAILER DE "A REDE SOCIAL".