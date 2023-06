O trailer oficial de "Kraven - O Caçador" já está disponível, após um lançamento clandestino na segunda-feira ter alterado os planos originais do estúdio Sony.

Na banda desenhada um vilão clássico do Homem-Aranha, tal como o Dr. Octopus ou o Duende Verde, o novo filme irá explorar, tal como aconteceu com Venom, a faceta como anti-herói da icónica personagem, interpretada por Aaron Taylor-Johnson.

Ao lado do ator britânico e já em destaque nas imagens estão os vencedores dos Óscares Russell Crowe e Ariana DeBose.

Com estreia prevista nos cinemas para 5 de outubro e realizado por J.C. Chandor ("Um Ano Muito Violento", "Operação Fronteira") , "Kraven - O Caçador" irá expandir o universo cinematográfico à volta do Homem-Aranha na Sony, que já inclui dois "Venom" com Tom Hardy (e outro a caminho), a animação vencedora do Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha" e a sequela, e ainda "Morbius".

TRAILER LEGENDADO.