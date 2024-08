Na banda desenhada da Marvel, Kraven é um vilão clássico do universo do Homem-Aranha, tal como Dr. Octopus ou o Duende Verde. O novo filme irá explorar, tal como aconteceu com "Venom" ou "Morbius", a faceta como anti-herói da icónica personagem, interpretada por Aaron Taylor-Johnson. No novo trailer é possível ver um outro vilão clássico da BD do herói aracnídeo, Rhino, que será interpretado por Alessandro Nivola.

Ao lado do ator britânico e já em destaque nas imagens estão os vencedores dos Óscares Russell Crowe e Ariana DeBose. O realizador é J.C. Chandor, que assinou filmes elogiados como “Margin Call – O Dia Antes do Fim” e “Quando Tudo Está Perdido”.

“Kraven - O Caçador" continua expandir o universo cinematográfico da Sony em redor do Homem-Aranha, que já inclui dois "Venom" com Tom Hardy (com um terceiro a estrear a 24 de outubro), a animação vencedora do Óscar "Homem-Aranha: No Universo Aranha" e a também muito elogiada sequela, e ainda "Morbius" e “Madame Web”.

A data de estreia em Portugal é 12 de dezembro de 2024, mas é já a quarta que o filme tem, após ter tido estreia internacional agendada para 13 de janeiro de 2023, 6 de outubro de 2023 e 30 de agsto de 2024.

Veja o trailer: