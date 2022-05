Exatamente um mês após o fim da cerimónia dos Óscares, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pode publicar os vídeos com as nomeações e discursos dos vencedores em todas as categorias no seu canal oficial no YouTube.

A partir de 26 de abril, os vídeos começaram a ficar disponíveis pela mesma ordem do alinhamento da noite dos Óscares... com uma exceção.

A seguir a Melhor Realização para Jane Campion ("O Poder do Cão"), o canal no YouTube "saltou" logo para os vídeos nas categorias de Caracterização ("Os Olhos de Tammy Faye"), Atriz (Jessica Chastain, pelo mesmo filme) e Filme ("CODA").

Ausente estava claramente o da vitória de Will Smith ("King Richard"), 40 minutos depois de ter subido ao palco pela primeira vez para manifestar através de uma bofetada no comediante Chris Rock o desagrado por uma piada sobre a cabeça rapada da sua esposa.

Após um contacto da Variety para reagir a esta omissão, a Academia partilhou o vídeo, que passou a ser o último da cerimónia de 2022, antecipando-se ao artigo da revista.

Sinal dessa rapidez, o vídeo continua a não fazer parte da 'playlist' oficial da cerimónia.

Uma referência apaziguadora sobre Will Smith feita por Anthony Hopkins antes de apresentar a estatueta de Melhor Atriz também foi cortada do vídeo oficial da categoria.

Compreensivelmente, a entrada de Chris Rock e toda a sequência da bofetada também foram removidas do vídeo da vitória de "Summer of Soul" como Melhor Documentário.

Recorde-se que Will Smith renunciou à Academia cinco dias após a agressão, evitando uma possível expulsão ou suspensão. Em consequência, o Conselho de Governadores da organização baniu o ator de todos os seus eventos, incluindo a cerimónia, durante 10 anos.