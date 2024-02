Will Smith tem um novo projeto importante na sua agenda.

O vencedor dos Óscares vai ser um veterano da Guerra do Iraque num 'thriller' de ação chamado "Sugar Bandits".

Segundo a revista Variety, esta será a adaptação ao cinema de um livro de Chuck Hogan chamado "Devils in Exile", onde o protagonista se junta a outros veteranos militares para enfrentar o tráfico de drogas na cidade de Boston.

Ainda sem realizador, elenco ou data de estreia, o argumento é do próprio escritor, cuja experiência no cinema passa pelos filmes "A Cidade" (2010) e "13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi" (2016) e a série "The Strain" (2014).

Enquanto está a marcar passo a sequela de "Eu Sou a Lenda" (2007), que fará com Michael B. Jordan, "Sugar Bandits" é a segunda produção importante em Hollywood a que Will Smith está ligado após o quarto filme "Bad Boys", que chegará aos cinemas este verão.

O ator viu a carreira arrefecer após dar uma bofetada ao comediante Chris Rock na cerimónia dos Óscares de 2022 onde foi premiado por "King Richard".

Com alguns projetos a serem discretamente cancelados, o seu último grande filme, feito antes da agressão mas lançado a seguir, foi "Emancipação" (2022), uma super produção realizada por Antoine Fuqua vendida à Apple TV+ por 120 milhões de dólares que estreou sem grande impacto.