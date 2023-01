Após fazer campanha durante vários anos nas redes sociais e junto do estúdio Warner Bros, Dave Bautista pensa que não vai concretizar o sonho de ser o icónico vilão Bane.

A antiga estrela do wrestling profissional (WWE) tinha o sonho de interpretar a personagem, que já pertenceu a Tom Hardy em "O Cavaleiro das Trevas Renasce", mas isso choca com as ideias do novo "regime" que está a decidir o futuro do universo de super-heróis da DC. Mais concretamente, o diretor executivo e realizador James Gunn, com quem trabalhou em vários filmes de "Guardiões da Galáxia".

"Conversei com James sobre isso, mas acho que a direção para que ele se está a inclinar, reiniciando completamente todo o universo, está a começar do zero e mais jovem e fresco, e acho que é preciso fazer isso", revelou numa entrevista à Insider.

O ator de 54 anos mostrou-se conformado e defendeu a orientação planeada por Gunn para uma nova era.

"Para que o Universo DC possa renascer, é preciso começar do zero e acho que é preciso começar com atores mais jovens. É preciso começar a planear para os próximos 15 anos e acho que não se pode fazer isso comigo. E percebo isso. E além disso, tenho de dizer que aprecio isso porque não quero interpretar uma personagem a que não possa fazer justiça. Nesta fase da minha carreira, acho que já não posso fazer justiça a Bane. Não sei se conseguiria lidar com a parte física e acho que não teria a longevidade para planear filmes com antecedência. Portanto, não sei se seria essa pessoa", acrescentou.

Apesar de algumas notícias terem interpretado as declarações de Bautista como o resultado de uma conversa recente com Gunn, parece que o ator fez apenas uma constatação a partir dos planos de renovação que foram anunciados publicamente pelo diretor executivo.

Após o impacto da entrevista, uma pessoa ligada ao ator esclareceu ao Insider a linha temporal das conversas: "James Gunn falou com o Dave sobre interpretar Bane nos últimos 10 anos, mas não desde que assumiu o seu papel na DC".

A revelação dos planos de James Gunn e de Peter Safran para a DC são esperados a qualquer momento: até agora, Gunn anunciou que está a escrever um filme para um "jovem Super-Homem" sem Henry Cavill e cancelou "Mulher-Maravilha 3" com Patty Jenkins como realizadora e argumentista.

Dwayne Johnson também confirmou que o seu Black Adam não faz parte dos planos da primeira fase do estúdio.