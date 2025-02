No fim de janeiro de 2023, os novos líderes da DC Studios juntaram a imprensa norte-americana para apresentar a "primeira parte" de uma nova visão "unificada" dos seus super-heróis no grande e pequeno ecrã, a que chamaram "Chapter 1: God and Monsters" [Capítulo Um: Deus e Monstros"].

Na sexta-feira passada, 21 de fevereiro, James Gunn e Peter Safran voltaram a juntar os jornalistas para fazer o ponto da situação desses ambiciosos planos, revelando que alguns projetos estão a avançar mais rapidamente do que outros.

A 10 de julho chega aos cinemas o primeiro filme desta nova visão: “Superman”, escrito e realizado por James Gunn, que também está envolvido na segunda temporada de "Peacemaker", que será lançada em agosto na plataforma Max.

Em rodagem estão ainda “Supergirl: Woman of Tomorrow” (estreia em 26 de junho de 2026) e a série "Lanterns" (lançamento no início de 2026).

A dupla revelou que o plano será lançar dois filmes em imagem real e um de animação por ano nos cinemas.

Em streaming, o plano passará também por dois filmes em imagem real e duas séries de animação, estando neste segundo caso em pré produção “Dynamic Duo” (sobre dois Robins) e em diferentes fases de desenvolvimento “My Adventures with Green Lantern”, “DC Super Powers” e “Starfire”.

No encontro de uma hora com os jornalistas também se falou de "The Batman 2": o realizador Matt Reeves ainda não entregou o argumento, mas os líderes da DC 'adoraram' o que leram até agora. Com a estreia adiada para 1 de outubro de 2027, o plano passa por começar a rodagem mais perto do fim deste ano.

Completamente separado dessa versão do Cavaleiro das Trevas de Robert Pattinson (que faz parte de uma linha de histórias que se passa fora da continuidade oficial), mantém-se em desenvolvimento "The Brave and the Bold", anunciado em 2023, que é a adaptação das bandas desenhadas escritas por Grant Morrison que juntam Bruce Wayne/Batman e um Damian Wayne/Robin 'mau como as cobras'. O realizador Andy Muschietti continua ligado ao projeto e existe um argumentista, cuja identidade os líderes do estúdio não quiseram revelar para não colocar pressão pública.

Os líderes da DC também foram pressionados por novidades sobre uma segunda temporada da aclamada série "The Penguin", que ainda não recebeu luz verde.

"Não sabemos. Há muitas peças que se movem, provavelmente a mais importante é o próprio Colin [Farrell]. E 360 quilos de caracterização", exagerou Peter Safran.

Outros projetos de cinema

"The Authority" — A adaptação da banda desenhada Warren Ellis e Bryan Hitch com personagens da Wildstorm, uma editora que faz parte da DC: heróis, vilões e os anti-heróis que ocupam uma área cinzenta em que acham que os fins justificam os meios, numa espécie de anti-Liga da Justiça. Foi um projeto anunciado em 2023 e Gunn falou dele com muito entusiasmo e em pormenor, já que se deveria seguir à história que será apresentada no seu "Superman". No entanto, deu claramente vários passos atrás e passou para segundo plano: a dupla da DC continua a acreditar no projeto, mas... 'é um filme muito grande, se é para fazer como deve ser' (Safran) e foi o que 'ficou na confusão entre as outras coisas que estavam a acontecer, foi difícil surgir um argumento' (Gunn).

"Clayface" — Um filme sobre um vilão de Batman que não estava no planeamento de 2023, mas acabou por avançar mais depressa, previsto para estrear nos cinemas a 11 de setembro de 2026. Com argumento fechado e James Watkins em negociações para ser o realizador, os líderes da DC disseram que a rodagem deverá arrancar no verão e já começou o processo de escolha dos atores.

"SGT Rock" — Gunn e Safran dizem que nunca se encontraram com Daniel Craig, apesar das notícias recentes a dar conta que desistiu do projeto do realizador Luca Guadagnino. A história tem lugar na Segunda Guerra Mundial e trata-se de uma produção que não estava prevista em 2023, mas passou para a frente da fila por ter um argumento muito bom de Justin Kuritzkes ("Challengers"). Se for encontrado o protagonista certo, a rodagem arranca já este verão, embora Gunn diga que o projeto nem foi formalmente anunciado.

"Swamp Thing" — Um filme que mergulhará nas "origens sombrias" da personagem conhecida como "Monstro do Pântano" em Portugal, que já teve uma série em 2019 que só durou uma temporada. Foi anunciado em 2023, mas ficou preso no limbo enquanto o realizador James Mangold se concentrava na produção de “A Complete Unknown”, o filme sobre Bob Dylan nomeado para oito Óscares. Segundo Safran, tudo depende dele para seguir em frente.

"Teen Titans" — Um filme sobre um grupo de jovens super-heróis que nasceu na BD na década de 1960. Não fez parte do alinhamento apresentado em 2023 e, após uma relutância inicial, os líderes da DC confirmaram o projeto e os rumores de que está a ser escrito por Ana Nogueira, que trabalha há vários anos da DC, que entregou um argumento 'maravilhoso'... mas continua a trabalhar nele e 'definitivamente' não está pronto para ter luz verde.

Filme sem título sobre Deathstroke e Bane — Gunn e Safran não quiseram confirmar os rumores que circulam sobre este projeto que não faz parte do plano de 2023 e que juntaria dois vilões da saga Batman, mas acabaram por reconhecer que estão à espera de um argumento de Matthew Orton (o mesmo da série da Marvel “Moon Knight: Cavaleiro da Lua”).

TV

"Waller" — O 'spin-off' de "O Esquadrão Suicida" e "Peacemaker" com Viola Davis a regressar como Amanda Waller: a premiada atriz é uma sobrevivente da fase mais antiga da DC, já que a sua personagem fez a estreia no primeiro "Esquadrão Suicida" em 2016. O projeto anunciado em 2023 continua em desenvolvimento, mas foi atrasado pelo impacto das greves de argumentistas de Hollywood no verão de 2023, com James Gunn a dizer que tem sido um caminho complicado para encontrar o argumento certo.

"Paradise Lost" — Também anunciada em 2023, continua em desenvolvimento e não foi anunciado qualquer argumentista. A série centrada no universo de Themyscira, onde nasceu a Mulher-Maravilha. A produção vai centrar-se na "intriga política" de uma sociedade composta exclusivamente por mulheres antes do nascimento de Diana Prince e foi descrita em 2023 como sendo no mesmo registo da série "A Guerra dos Tronos".

"Booster Gold" — Uma série cómica sobre o super-herói criado por Dan Jurgens e que viria a fazer parte da Liga da Justiça, um perdedor do futuro que usa a tecnologia para voltar aos dias de hoje e finge que é um super-herói. Os líderes da DC procuram alguém para liderar o projeto anunciado em 2023 depois de dizerem que esperaram muito tempo por um 'showrunner' que se mostrou interessado, mas depois se desencantou.

"Blue Beetle" — Uma novidade no alinhamento, esta série de animação do mesmo realizador e argumentista do filme de 2023, feito durante a anterior liderança da DC. Safran disse que está quase a chegar à fase de ser apresentado para potencialmente receber luz verde para avançar.