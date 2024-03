Pela segunda vez nos Óscares, mas desta vez deliberadamente, um homem nu esteve no palco dos Óscares (sem ser a própria estatueta), o ator John Cena..

Tudo começou Jimmy Kimmel começou por recordar o vídeo de um dos mais momentos mais bizarros na história dos Óscares, quando um homem conseguiu infiltrar-se na 46.ª cerimónia, em 1974 e correu nu pelo palco quando o anfitrião David Niven se preparava para anunciar Elizabeth Taylor para apresentar o Óscar de Melhor Filme.

"Podiam imaginar se um homem nu corresse pelo palco hoje?', perguntou Kimmel ao público da cerimónia deste ano.

Com a audiência a não saber bem como reagir, acrescentou em tom de quem está a preparar um momento: "Eu disse, podem imaginar se um homem nu corresse hoje pelo palco? Não seria de doidos?".

Nessa altura, John Cena colocou a cabeça para fora do canto do palco, claramente sem camisa e com ar comprometido.

"Mudei de ideias. Não quero fazer a parte do homem nu [streaker]. Não me sinto bem com isso. É um evento elegante, devias ter vergonha neste momento por sugerires uma piada de tão mau gosto", disse o ator.

O anfitrião responder que aquele segmento “era para ter piada", ao que Cena respondeu: “O corpo masculino não é uma piada!”

E a seguir, perante as gargalhadas do público e um envelope gigantesco, entrou mesmo em palco para apresentar o Óscar de... Melhor Guarda-Roupa.

VEJA O MOMENTO.