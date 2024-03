Jimmy Kimmel revelou alguns dos segredos dos bastidores dos Óscares no seu programa na segunda-feira.

O anfitrião pela quarta vez da cerimónia partilhou com o seu público como se divertiu com a forma como Arnold Schwarzenegger pronunciou "Godzilla" e com Ryan Gosling a cantar 'I’m Just Ken', mas concentrou-se na homenagem aos 50 anos de um dos momentos mais bizarros na história dos Óscares, quando um homem conseguiu infiltrar-se na 46.ª cerimónia, em 1974 e correu nu pelo palco quando o anfitrião David Niven se preparava para anunciar Elizabeth Taylor para apresentar Melhor Filme.

"Mudei de ideias. Não quero fazer a parte do homem nu [streaker]. Não me sinto bem com isso. É um evento elegante, devias ter vergonha neste momento por sugerires uma piada de tão mau gosto", dizia John Cena, só com a cabeça para fora no canto do palco, mas sem camisa e com ar comprometido.

Kimmel respondia que aquele segmento “era para ter piada", o que levou Cena a reagir: “O corpo masculino não é uma piada!”

Eventualmente e perante as gargalhadas do público e um envelope gigantesco, o ator entrou mesmo em palco e, com um 'timing' perfeito, disse: "As roupas são... tão importantes".

Fotos dos bastidores divulgadas pela Academia mostram que Cena usava uma peça de roupa cor da pele sobre as suas partes íntimas, mas todo o segmento deixou "aterrorizados" os responsáveis do canal ABC, revelou Kimmel.

créditos: AFP PHOTO / Richard Harbaugh / Academy of Motion Picture Arts and Sciencies (AMPAS)

"Conseguir fazer isto... de todas as vezes que apresentei os Óscares ou os Emmys ou algo do género, nenhum segmento de comédia recebeu mais escrutínio do que isto”, explicou Kimmel.

"Houve reuniões e reuniões no local, e-mails, mensagens de texto, telefonemas e pessoas a suar. Alguém estava a chorar. Portanto, quando perceberam que não aceitaríamos um não como resposta... houve uma intensa discussão sobre o tamanho do envelope", continuou.

"Continuavam a exigir que fizéssemos o envelope cada vez maior", continuou, mostrando um que não chegou a ser usado.

"Antes de mais, diria 'Parabéns, John Cena. A comoção que causaste. Muito raramente uma ideia literalmente passa os limites do envelope e esta conseguiu", acrescentou, num trocadilho com o 'push the envelope' no sentido de 'tentar algo novo ou mais extremo'.

Kimmel disse que, após todo o debate, foi colado "tudo o que podia ser colado", mas sendo tudo em direto, sem qualquer possibilidade de esconder, os executivos ficaram "aterrorizados" quando Cena teve de andar para o palco.

Com o ator "embaraçado" a dizer que não podia abrir o envelope, Kimmel regressou para dizer 'E os nomeados são', com a transmissão cortou para uma montagem dos cinco nomeados para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa.

Isso permitiu, como revelam vídeos da audiência, baixar as luzes no palco e uma equipa envolver o gigantesco ator numa espécie de cortinada em estilo de toga antes de anunciar o prémio para o filme "Pobres Criaturas".

VEJA O MOMENTO.