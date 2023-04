Após o estrelato e a nomeação para os Óscares com "Elvis", está escolhido o próximo projeto de Austin Butler como protagonista e que também será a sua estreia como produtor: "Cidade em Chamas".

Segundo a notícia exclusiva do Deadline, o ator de 31 anos estará no centro da adaptação ao cinema da planeada trilogia do mestre Don Winslow sobre um chefe jovem da máfia irlandesa que coloca elementos dos épicos clássicos "Ilíada", "Odisseia" e "Eneida" numa história contemporânea de crime.

Na descrição oficial do primeiro livro, no centro da ação estão dois impérios, o irlandês e o italiano, que controlam o submundo de Nova Inglaterra. Elementos modernos inspirados na história de Helena de Tróia desencadeiam uma guerra entre estas fações rivais, numa história que explora os temas clássicos da lealdade, traição, honra e corrupção de ambos os lados da lei.

O primeiro livro foi publicado em abril de 2022 e o segundo, intitulado "Cidade de Sonhos", ficará disponível a 19 de abril. O terceiro livro irá chamar-se "City in Ruins" ["Cidade em Ruínas", em tradução literal].

O papel de Austin Butler será o de Danny Ryan, que no primeiro livro, que se passa em 1986 em Providence, estado de Rhode Island, é um estivador muito trabalhador, um marido apaixonado, um amigo leal e, ocasionalmente, um cobrador do sindicato do crime irlandês que supervisiona grande parte da cidade, e deseja algo mais e, sobretudo, sonha começar do zero noutro lugar. No entanto, não vai conseguir escapar da guerra e será forçado a tornar-se um chefe criminoso implacável para proteger a família, os amigos que lhe são tão próximos como irmãos e o único lar que conheceu.

O projeto será também o primeiro de Butler enquanto produtor e está a ser descrito como uma grande prioridade da Sony 3000 Pictures, estúdio que lançou o ator com o papel marcante de Tex em "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino (2019).

"Como tantas pessoas à volta do mundo, fiquei impressionado a interpretação nomeada ao Óscar de Austin Butler em 'Elvis'. Tive várias conversas com o Austin sobre esta trilogia na qual ando a trabalhar há quase 30 anos da minha vida e fiquei profundamente impressionado com o seu empenho em interpretar Danny Ryan, bem como a sua paixão em também produzir", destacou Don Winslow no comunicado oficial.

Enquanto não avança a produção, Butler poderá ser visto como o importante secundário Feyd-Rautha Harkonnen em "Dune: parte 2", nos cinemas a 2 de novembro.