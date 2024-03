Austin Butler vai ser o protagonista de "Caught Stealing", o próximo filme de Darren Aronofsky.

O projeto destinado ao grande ecrã do estúdio Sony é um 'thriller' baseado num livro de Charlie Huston sobre um jogador de basebol involuntariamente arrastado para uma luta selvagem pela sobrevivência no submundo de Nova Iorque dos anos 1990.

Lançado por "Era Uma Vez em... Hollywood" (2024), de Quentin Tarantino, e nomeado para os Óscares com a interpretação do Rei do Rock N Roll em "Elvis" (2022), de Baz Luhrman, Butler teve um grande arranque este ano com os sucessos da série "Masters of the Air" para a Apple TV+ e como o psicótico vilão Feyd-Rautha Harkonnen do filme "Dune: Parte 2", de Denis Villeneuve.

Segundo o Deadline, Butler avaliou as propostas disponíveis após passar um mês e meio a promover os dois trabalhos e seguiu a habitual preferência de trabalhar com um realizador da liga principal de Hollywood: Aronofsky é conhecido pelos dramas sombrios que deram a vários dos seus atores Óscares ou nomeações, como "A Vida Não é Um Sonho", "The Wrestler", "Cisne Negro" ou "A Baleia".

O próximo filme de Butler será "The Bikeriders", previsto para 20 de junho nos cinemas portugueses.