Rebecca Ferguson deixou antigos colegas num estado de grande ansiedade após revelar publicamente que um deles a tratou mal.

Em fevereiro, a atriz das sagas "Missão Impossível" e "Dune" tornou-se viral ao contar que o momento em que mais se orgulhava de ter usado a sua voz profissionalmente foi para enfrentar 'um(a) colega completamente idiota' durante a rodagem de um filme.

As declarações no 'podcast' “Reign With Josh Smith” sobre uma pessoa tóxica que lhe gritava à frente de toda a equipa, fazendo-a sair a chorar, causaram um frenesim mediático e um jogo de adivinhação, já que a atriz sueca disse que ia tentar não dar pistas e apenas excluiu Hugh Jackman ("O Grande Showman") e Tom Cruise ("MI").

Numa nova entrevista, a atriz disse que não estava à espera de uma reação tão grande, mas gostou da atenção recebida.

"Mas o que percebi mesmo com a idade que tenho agora é que isso não interessa. Definitivamente acho que sou muito mais aberta. Também sei onde estão meus limites. Mas o objetivo da entrevista não era encontrar a pessoa – claro que as pessoas estarão interessadas. Mas fiquei entusiasmada com a pergunta, que foi muito boa. [...] Foi assim que a formulei em mim mesma - onde é que se quer a mudança ou não se aceitará? E foi um momento muito claro para mim trabalhar com essa pessoa”, contou no programa "The Jess Cagle Show".

O único colega a manifestar-se publicamente foi Dwayne Johnson, com quem trabalhou em "Hercules" (2014), que se 'colocou' fora das especulações com uma mensagem partilhada na rede social X, antigo Twitter: "Odeio ver isso, mas adoro vê-la a erguer-se contra esta m****. A Rebecca foi o meu anjo de guarda enviado do céu no nosso set. Adoro esta mulher. Gostaria de descobrir quem fez isto".

Nos bastidores, houve outras movimentações.

“Mas recebi chamadas de colegas incríveis com quem trabalhei a dizer, ‘Percebes o que fizeste, certo?!''. E eu pensei, ‘Oh meu Deus. Não, não pensei", recordou.

"Quer dizer, para ser honesta, a responsabilidade não é minha. Realmente não quero saber. Do género, 'És ótimo, mas a minha história é a minha história, e se és uma boa pessoa, então não te preocupes com isso'”, resumiu.

Um dos jornalistas concluiu o tema com uma brincadeira: "A pessoa foi Meryl Streep e toda a gente sabe-o".

Ferguson brincou na resposta: “Bolas!”