As declarações tornaram-se virais, ao ponto de chamarem a atenção de Dwayne Johnson, uma das estrelas com mais seguidores nas redes sociais do mundo: sem identificar a sua identidade, a atriz Rebecca Ferguson revelou que foi o alvo dos abusos verbais de um colega e chegou a um ponto que teve de reagir.

"Fiz um filme com um colega completamente idiota e este ser humano estava tão inseguro e zangado porque não conseguia terminar as cenas. E acho que eu estava tão vulnerável e desconfortável que me gritou e eu saía a chorar do set", disse a atriz de "Missão Impossível" e "Dune" durante o 'podcast' “Reign With Josh Smith” quando lhe perguntaram qual o momento que mais se orgulhava de ter usado a sua voz enquanto atriz.

"Esta pessoa ficava literalmente a olhar para mim à frente de toda a equipa e dizia 'Chamas-te a ti mesmo uma atriz? É com isto que tenho de trabalhar?'. Fiquei ali apenas a vir abaixo", continuou a atriz sueca, que notou que não tinha qualquer "rede de segurança" para a apoiar porque o colega era a principal estrela do filme.

A experiência, recordou, fez com que, no dia a seguir, reagisse quando regressou ao set: encarou o colega e mandou-o embora do set, dizendo que não o queria ver mais e preferia trabalhar... com uma bola de ténis.

"E depois recordo-me dos produtores virem ter comigo e dizerem 'Não podes fazer isto ao protagonista. Temos de deixar esta pessoa estar no set'. E eu respondi ' A pessoa pode voltar-se e posso atuar com ela de costas'. E foi o que fiz. Estava tão assustada. Sinto-o neste momento enquanto estou a contar", disse.

Rebecca Ferguson acabou por falar com o realizador, que reconheceu a situação: "Tens razão. Não estou a tomar conta dos outros atores como deve ser. Estou a tentar apaziguar esta pessoa porque é tão instável".

"A partir daí correu bem, mas demorou tanto tempo até eu conseguir chegar a esse ponto", concluiu.

Sem surpresa, a história tornou-se viral desde terça-feira e a lista de créditos da atriz sueca tem sido 'examinada' pelos fãs, numa caça para tentar descobrir o 'colega completamente idiota'.

Um dos interessados parece ser Dwayne Johnson, que trabalhou com ela em "Hercules", de 2014.

"Odeio ver isso, mas adoro vê-la a erguer-se contra esta m****. A Rebecca foi o meu anjo de guarda enviado do céu no nosso set. Adoro esta mulher. Gostaria de descobrir quem fez isto", partilhou na rede social X, antigo Twitter.