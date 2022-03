Foi lançado esta terça-feira o trailer de "Km 224", o novo filme do realizador António-Pedro Vasconcelos,

Após títulos como "O Lugar do Morto", "Aqui D'El Rei!", "Jaime", "Os Imortais", "Call Girl", "A Bela e o Paparazzo" e "Parque Mayer", o realizador voltou a ligar as câmaras no verão de 2021 para rodar a história de um divórcio conflituoso marcado pela disputa da guarda dos dois filhos de seis e sete anos.

Segundo o comunicado oficial, José Fidalgo interpreta Mário, arquiteto e um pai pouco tradicional, que vê na alegria a principal regra da educação, mas, por incúria ou azar, sujeita por vezes os filhos (Gonçalo Menino e Sebastião Matias) a situações menos convencionais. Por outro lado, Ana Varela dá vida a Cláudia, que tem um lugar de responsabilidade numa rede de hotéis multinacional, é focada no trabalho e obcecada com a estabilidade. E a instabilidade de Mário choca com as suas preocupações.

As crianças moram alternadamente com os progenitores, mas esse regime tácito é posto em causa quando Cláudia aceita um emprego noutro país, o que acabará por levar Cláudia e Mário a reavaliar muitas das suas certezas e a questionar os efeitos das suas divergências sobre a felicidade dos filhos.

Ainda com Joana Africano, Lia Gama, Pedro Hossi, Ana Cristina Oliveira, Susana Arrais, Rui Morisson e André Gomes, "Km 224" chega aos cinemas a 21 de abril.

TRAILER.