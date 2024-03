O realizador português António-Pedro Vasconcelos, autor de filmes como “O Lugar do Morto” e “Os Imortais”, morreu em Lisboa, os 84 anos, revelou a família em comunicado.

“A família de António-Pedro Vasconcelos informa que o nosso A-PV partiu esta noite, a poucos dias de completar 85 anos de uma vida maravilhosa”, pode ler-se no comunicado divulgado hoje.

Natural de Leiria, o realizador faleceu na noite de terça-feira no Hospital da Luz, em Lisboa. Iria festejar novo aniversário a 10 de março, no próximo domingo.

"Cada ano, cada mês, cada dia, dessa vida extraordinária que passou ao nosso lado fez de nós as pessoas mais felizes do mundo. E, certamente, também a muitos outros, graças ao seu trabalho, ao seu talento, às suas inúmeras lutas e incontáveis paixões", destaca a sua família em comunicado.

"Hoje, mais do que nunca, temos a certeza de que o nosso A-PV, que tanto lutou para que todos fôssemos mais justos, mais corretos, mais conscientes, sempre tão sérios e dignos como ele, será sempre um Imortal. Sabemos bem a sorte que tivemos. Viveremos sempre cheios de orgulho", acrescenta a nota.

créditos: Miguel Nazareth

Pai de Patrícia Vasconcelos, uma importante diretora de casting, António-Pedro Vasconcelos fundou o Centro Português de Cinema e foi um dos nomes incontornáveis do Cinema Novo Português.

Ao longo da sua vida, enquanto realizador, produtor, crítico e professor, um acérrimo defensor da existência de cinema para o grande público, e enquanto tal, esteve na origem de alguns dos filmes de maior sucesso comercial em Portugal.

A primeira longa-metragem de ficção foi "Perdido por cem..." (1973), onde teve como assistente Paulo Branco, que produziu o filme seguinte, "Oxalá" (1981).

Seguiu-se uma rutura entre os dois de que nunca quis revelar os detalhes e durou décadas, acabando por ser o próprio António-Pedro a produzir o filme seguinte, que mudou para sempre a sua carreira e o cinema português, tornando-se, durante muitos anos, o maior sucesso de sempre do cinema português, com mais de 300 mil espectadores: o incontornável "O Lugar do Morto" (1984), um 'thriller' onde apresentou Ana Zanatti como 'femme fatale' a envolver um jornalista numa intriga de sedução e crime (num trunfo de casting, era o papel de Pedro Oliveira, um conhecido jornalista da RTP).

"O Lugar do Morto"

António-Pedro só regressaria com o ambicioso filme histórico "Aqui D'El Rei"! (1992), uma produção luso-francesa que originou uma série de TV onde dirigiu Ludmila Mikaël, Arnaud Giovaninetti, Jean-Pierre Cassel, Julie Sergeant, José Coronado, Christine Chevreux e Joaquim de Almeida.

Porém, só reencontrou o sucesso comercial com o trabalho seguinte, o icónico "Jaime (1999), com Saúl Fonseca, Fernanda Serrano e Joaquim Leitão, que chegou aos 221 mil espectadores e foi premiado com a Concha de Prata do Festival Internacional de Cinema de San Sebastian, e os Globos de Ouro portugueses de Melhor Filme e Melhor Realização.

Também foi em "Jaime" que coincidiu com Nicolau Breyner (1940-2016), que se tornou uma presença incontornável no seu cinema, em títulos mediáticos, populares ou polémicos, como "Os Imortais" (2003), "Call Girl" (2007), "A Bela e o Paparazzo" (2010) e "Os Gatos não Têm Vertigens" (2014).

Outra célebre ligação artística foi com Soraia Chaves, com "Call Girl", "A Bela e o Paparazzo" e "Amor Impossível" (2015).

"A Bela e o Paparazzo"

Com "Parque Mayer" (2018) deu o primeiro grande papel a Daniela Melchior, que se lançou numa relevante carreira internacional.

O último filme foi "Km 224", um fracasso de bilheteira protagonizado por Ana Varela e José Fidalgo, lançado em abril de 2022, produzido por Paulo Branco, retomando a colaboração interrompida há mais de 30 anos, por causa de uma separação "um bocado traumática", como recordou ao SAPO Mag na altura.

Enquanto produtor, participou na criação da V.O. Filmes, da Opus Filmes e do Centro Português de Cinema, que produziu a maior parte dos filmes do Cinema Novo.

Também chefiou com o realizador João César Monteiro a redação do jornal O Cinéfilo, e foi crítico de literatura e cinema, cronista e comentador televisivo, “com forte intervenção cívica”, como escreveu José Jorge Letria no livro de entrevista com o realizador, “Um cineasta condenado a ser livre” (2016).

Foi também uma presença ativa na cidadania, incluindo recentemente através da Associação Peço a Palavra, batendo-se contra a privatização da TAP.

A homenagem da Academia Portuguesa de Cinema

António-Pedro Vasconcelos com José Mata na rodagem de "Amor Impossível"

É com profunda tristeza que a Academia Portuguesa de Cinema partilha a notícia do falecimento do produtor, crítico, professor e realizador António Pedro Vasconcelos.

Membro Honrário da Academia e vencedor do Prémio Sophia de Carreira em 2020, APV frequentou os cursos de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e Filmografia na Universidade de Sorbonne.

Responsável por alguns dos maiores sucessos comerciais nas salas portuguesas, é um dos nomes incontornáveis no Cinema Português.

Os seus primeiros filmes, “Perdido por Cem”(1973) (produzido pelo Centro Português de Cinema) e “Oxalá”(1980), foram fortemente influenciados pela Nouvelle Vague. Os seguintes, “O Lugar do Morto”(1984) e “Jaime”(1999), foram um grande êxito junto do público.

Realizou séries documentais e de ficção para a televisão, como foi o caso da co-produção luso-francesa “Aqui d’El Rei”(1992) e “Mílu, a Menina da Rádio” (2007) e mais recentemente “A Voz e os Ouvidos do MFA” (2017).

Realizou “Os Imortais” (2003), “Call Girl2(2007) e A Bela e o Paparazzo (2010) e em 2015, foi vencedor dos Prémios Sophia para Melhor Filme e Melhor Realizador com “Os Gatos Não Têm Vertigens”, realizado em 2014. Mais recentemente realizou “Amor Impossível” (2015) que lhe valeu o Sophia de Melhor Filme e “Parque Mayer” (2017), tendo-lhe sido atribuído o Sophia de Melhor Realizador. Em 2022 realizou "KM 224", que em 2023 deu origem a uma mini-série televisiva com o mesmo nome.

A par da realização foi produtor de cinema, tendo sido um dos fundadores da V.O. Filmes, Opus Filmes e da cooperativa Centro Português de Cinema, que produziu a maior parte dos filmes do Cinema Novo Português. Foi apresentador do programa Cineclube, na RTP2; fez crítica literária e cinematográfica, tendo chefiado a redação de O Cinéfilo (suplemento de cinema d´O Século) com João César Monteiro, foi colunista da Visão e diretor de A Semana, suplemento do Independente.

Um lutador de causas cívicas, foi ainda professor na Escola de Cinema do Conservatório Nacional e coordenador da licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário da Universidade Moderna de Lisboa.

A toda a sua família, colegas e amigos os nossos mais sinceros sentimentos.