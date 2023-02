A Wild Bunch International (WBI), uma das mais importantes empresas de distribuição e venda internacional de filmes, vai ter a seu cargo o novo trabalho do realizador, produtor e artista visual Gabriel Abrantes.

Após as muitas distinções para "Diamantino", que dirigiu com Daniel Schmidtt, incluindo o Grande Prémio da Semana da Crítica no Festival de Cannes em 2018, o realizador apresenta "Amelia’s Children", primeiro filme em inglês. Em comum, o protagonista: Carloto Cotta.

Segundo o Deadline, o "thriller" psicológico ainda com a participação de Brigette Lundy-Paine e Alba Baptista é aguardado com expectativa e é um dos seis filmes, de cineastas como Hirokazu Kore-Eda, Philippe Garrel e Makoto Shinkai, que a WBI irá apresentar no European Film Market, o grande mercado de apresentação das novidades de cinema que decorre entre 16 e 22 de fevereiro, em paralelo com o Festival de Berlim.

A presença da WBI é muito relevante para a carreira internacional de "Amelia’s Children": a empresa costuma representar muitos títulos que chegam à competição e prémios nos festivais de Cinema de Berlim, Cannes e Veneza, e ainda aos Óscares.

Segundo a descrição oficial, a história centra-se num homem cuja busca pela sua família biológica leva-o e à namorada até uma vila imponente no alto das montanhas do norte de Portugal, mas o seu entusiasmo ao conhecer a mãe há muito perdida e o seu irmão gémeo rapidamente se transformam em terror quando descobre que está ligado a eles por um segredo monstruoso.

Descrito como um "thriller" psicológico, no elenco do filme estão ainda Brigette Lundy-Paine e Alba Baptista.