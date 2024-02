Um rascunho original do argumento de “Star Wars” deixado num apartamento em Londres pelo ator Harrison Ford, que interpretou Han Solo na saga, foi vendido num leilão no Reino Unido no sábado por 10.795 libras (12.620 euros).

O argumento foi usado quando Ford estava a filmar o primeiro capítulo da saga épica (o "Episódio IV"), originalmente intitulado "The Adventures of Luke Starkiller" ("As Aventuras de Luke Starkiller", em tradução literal) em Elstree Studios, no norte de Londres.

Aquela que é a quarta versão do argumento, com a data de 15 de março de 1976, foi adquirida por um colecionador austríaco quando foi vendido na Excalibur Auctions em Hertfordshire, no norte de Londres.

Ford deixou o argumento no apartamento em Londres que alugou na época, juntamente com os cronogramas da rodagem – que foram vendidos por 4.826 euros – e uma carta de um agente ou amigo – que foi vendida por quase 178 euros.

Os proprietários que alugaram o imóvel encontraram os itens e guardaram-nos durante quase 50 anos.

O argumento incompleto e não encadernado contém revisões e apresenta Han Solo na página 56.

O filme de 1977 catapultou Ford para a fama internacional e participou nas sequelas “O Império Contra-Ataca” (1980) e “O Regresso de Jedi” (1983), antes de assumir o papel novamente em “O Despertar da Força” (2015).

“Embora outras cópias deste argumento tenham chegado anteriormente ao mercado, esta venda registou um novo recorde estabelecido para um argumento 'Star Walker' [o cruzamento entre os nomes Luke Starkiller e Luke Skywalker], o que mostra como uma ligação pessoal aos itens é tão atrativo para os fãs 'Star Wars'”, destacou Jonathan Torode, leiloeiro da Excalibur Auctions.

"A proveniência pessoal torna-os completamente únicos. Esperamos que sejam tão apreciados pelos seus novos proprietários quanto foram pelos anteriores", concluiu.