As cassetes incluem gravações da digressão da lendária banda musical britânica na Alemanha, Japão e Filipinas.

Contêm também conversas do grupo sobre estruturas musicais.

Numa das cassetes, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, fala sobre como importar bens valiosos do Japão para o Reino Unido sem pagar altos impostos de importação.

O gestor de leilões da Omega Auctions, Dan Muscatelli-Hampson, classificou as cassetes como “uma descoberta notável".

“Horas de gravação inéditas de um período tão crucial serão de grande interesse para especialistas, fãs e colecionadores dos Beatles e o facto de terem sido feitas pelo próprio Ringo e conterem cenas tão íntimas com a banda em digressão é simplesmente incrível”, sublinhou o responsável.

"Não temos apenas Ringo a tocar 'Don't Pass Me By' no piano, mas também temos o 'Fab Four' a experimentar instrumentos clássicos indianos pela primeira vez, assim simplesmente a tocarem os instrumentos e a rirem-se”, acrescentou.

A casa de leilões espera uma venda por um preço estimado entre 10 mil e 15 mil libras (entre 11.680 e 17.520 euros, à taxa de câmbio atual).