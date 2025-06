Foi revelado o trailer de "Wicked - Pelo Bem", a segunda parte que conclui a adaptação ao grande ecrã do musical da Broadway.

Trata-se de uma prequela da história do clássico "O Feiticeiro de Oz" e as imagens revelam pela primeira vez Dorothy, sem mostrar o rosto, a estrada de tijolos amarelos e macacos voadores.

Juntando Ariana Grande como Glinda e Cynthia Erivo como Elphaba, o primeiro filme de Jon M. Chu foi um fenómeno de popularidade no inverno de 2025-2025, arrecandando quase 750 milhões de dólares a nível mundial: um recorde nas adaptações da Broadway. Nomeado para dez Óscares, ganhou as estatuetas para Melhor Guarda-Roupa e Direção Artística.

"Elphaba (Cynthia Erivo), agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive exilada, escondida na floresta de Oz, enquanto continua a sua luta pela liberdade dos Animais silenciados de Oz e tenta desesperadamente expor a verdade que sabe sobre o Feiticeiro (Jeff Goldblum). Glinda, por sua vez, tornou-se o símbolo glamoroso da Bondade para toda Oz, vivendo no palácio da Cidade das Esmeraldas e desfrutando das vantagens da fama e da popularidade. Sob as instruções de Madame Morrible (Michelle Yeoh), Glinda é enviada para servir como um conforto efervescente para Oz, assegurando às massas que tudo está bem sob o domínio do Feiticeiro", destaca o resumo oficial.

"À medida que o estrelato de Glinda se expande e prepara-se para casar com o Príncipe Fiyero (Jonathan Bailey) num casamento 'oziano' espetacular, ela é assombrada pela sua separação de Elphaba. Tenta mediar uma conciliação entre Elphaba e o Feiticeiro, mas esses esforços fracassam, afastando ainda mais Elphaba e Glinda. Os impactos secundários mudarão Boq (Ethan Slater) e Fiyero para sempre, e ameaçarão a segurança da irmã de Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), quando uma miúda do Kansas surge na vida de todos. Enquanto uma multidão enfurecida ergue-se contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba precisarão unir-se uma última vez. Com a sua amizade singular agora a ser o fulcro dos seus futuros, precisarão ver-se verdadeiramente, com honestidade e empatia, se quiserem mudar-se a si mesmas e Oz para sempre", conclui a apresentação.

A estreia nos cinemas portugueses está a anunciada para 27 de novembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.