Há um novo teaser "Wicked", que junta no grande ecrã Ariana Grande e Cynthia Erivo. No vídeo partilhado esta quarta-feira, dia 7 de agosto, as protagonistas do filme embarcam numa viagem até Emerald City.

Com realização de Jon M. Chu (“Asiáticos Doidos e Ricos”), esta é uma das maiores e mais ambiciosas apostas de Hollywood para 2024: a 26 de novembro chega apenas a primeira de duas partes da adaptação ao cinema de um dos musicais de maior sucesso da Broadway sobre 'a história nunca antes contada das bruxas de Oz'.

Veja o teaser:

Além de Erivo, à volta da vencedora dos Grammy Ariana Grande está um impressionante elenco que inclui a vencedora dos Óscares Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Bowen Yang e Peter Dinklage, entre outros.

"Elphaba (Erivo) é uma jovem incompreendida por causa da sua incomum pele verde que ainda não descobriu o seu verdadeiro poder. Glinda (Grande) é uma jovem popular, dotada pelo privilégio e pela ambição, que ainda não descobriu o seu verdadeiro coração. As duas encontram-se como estudantes na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, e forjam uma amizade improvável, mas profunda", revela a sinopse oficial.

"Após um encontro com O Maravilhoso Feiticeiro de Oz, a sua amizade chega a uma encruzilhada e as suas vidas tomam caminhos muito diferentes. O desejo inabalável de popularidade de Glinda vê-a seduzida pelo poder, enquanto a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma e aos que a rodeiam, terá consequências inesperadas e chocantes no seu futuro", conclui.