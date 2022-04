O aclamado cineasta iraniano Asghar Farhadi foi condenado por um tribunal no seu país por plagiar a ideia para o seu novo filme "Um Herói" a partir de um documentário feito por uma sua antiga estudante de cinema, avançou a revista especializada "The Hollywood Reporter".

O aclamado realizador dos vencedores do Óscar de Melhor Filme Internacional "Uma Separação" (2011) e "O Vendedor" (2016) viu um tribunal em Teerão considerá-lo culpado de violar os direitos de autor de "All Winners All Losers", um documentário feito por Azadeh Masihzadeh, e de plagiar elementos-chave para o seu filme sem lhe dar o crédito.

Notícias iniciais indicavam que decisão era vinculativa e não podia ser apelada, com outro juiz a determinar a pena de Farhadi, que na pior das hipóteses poderá ser condenado a uma pena de prisão e ter de entregar à sua antiga estudante todas as receitas de "Um Herói", que esteve na corrida ao Óscar de Melhor Filme Internacional na última cerimónia.

No entanto, o seu advogado escreveu esta terça-feira nas redes sociais que o investigador do caso rejeitou a parte da queixa de Azadeh Masihzadeh sobre a partilha de receitas e "a decisão não é o veredito final do tribunal e é considerada parte do processo de julgamento", que passará a seguir por outros tribunais.

O filme conta a história de um homem que está preso devido a uma dívida que não conseguiu pagar e durante uma saída precária de dois dias tenta convencer o seu credor a perdoar-lhe uma parte da quantia, mas as coisas não correm como esperado.

Farhadi reconheceu que o seu filme foi baseado na mesma história verídica de "All Winners All Losers", que Azadeh Masihzadeh desenvolveu quando era aluna num dos seus 'workshops' sobre documentários, mas não lhe deu o crédito alegado que tinha feito a pesquisa da história de forma independente.

O realizador processou a antiga aluna por difamação e esta respondeu com outro processo alegando que ele tinha plagiado o seu trabalho original. O tribunal decidiu esta semana os dois processos a favor de Azadeh Masihzadeh.

(*) Notícia atualizada às 14h00 com reação do advogado do realizador.