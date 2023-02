Não é só Ben Affleck com ar aborrecido ao lado de Jennifer Lopez na cerimónia dos Grammys que tem dado que falar e a ser transformado em memes nas redes sociais: está a acontecer o mesmo há uma semana com Ashton Kutcher e Reese Witherspoon.

Os dois são os protagonistas de "Na Tua Casa ou na Minha?", uma comédia romântica que chega à Netflix a 10 de fevereiro onde interpretam amigos que vivem cada um numa costa dos EUA e decidem trocar de casa durante uma semana.

Ambos estiveram na antestreia a 2 de fevereiro e desde então multiplicam-se os memes com as imagens na passadeira vermelha em que transmitiram uma imagem desconfortável, rígida e distante perante os fotógrafos. Sem sinal da química que se espera de atores que fizeram uma comédia romântica.

"Meu Deus, arranjem um quarto", foi uma das reações que reuniu mais consenso nas redes sociais.

"Escolho acreditar que a comédia romântica do Ashton Kutcher e Reese Witherspoon vai ser tão picante que precisaram parecer que se odiavam durante a promoção de imprensa para evitar dramas", escreveu outra fã.

"Não consigo ver o filme com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher por causa desta fotografia. Não estou convencida", partilhou a apresentadora Kate Casey.

Mesmo Mila Kunis, esposa de Ashton Kutcher e grande amiga de Reese Witherspoon, achou muito estranha a vibração transmitida pelas imagens.

"Ela até mandou um e-mail aos dois ontem à noite a dizer 'Vocês parecem tão desajeitados juntos na passadeira vermelha'", disse Reese Witherspoon no programa Today, esclarecendo que o comentário foi feito em jeito de gozo porque as duas se conhecem há muito tempo, elogiando o colega de ecrã muito "profissional" e "divertido", garantindo que se deram muito bem a fazer o filme.

Mas Ashton Kutcher teve a última palavra e explicou o que lhe passou pela cabeça.

"Eis o que se passa: se coloco o meu braço à volta e fico todo amigável com ela, estaria a ter um caso. O rumor seria do tipo que estou a ter um caso com ela. Se fico ao lado dela e coloco as minhas mãos nos bolsos para que seja impossível que isso se torne o rumor, então passa a ser que não gostamos um do outro", contou no podcast “Chicks in the Office”.

O ator garante que não viu os memes, mas confirmou que a esposa mandou mensagens aos dois a dizer "Pessoal, vocês têm que agir... tipo como se gostassem um do outro".

Outra razão para o seu comportamento esquisito é que só ter audição completa de um dos ouvidos: "Não sei quem está a chamar o meu nome, mas sei que há muita gente a gritar ‘Reese! Ashton! Para aqui!’. Se me vão dizer que, durante todos aqueles 20 minutos, nunca vão fazer uma cara estranha, então são melhores do que eu e por mim está tudo bem".