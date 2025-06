"A Vida Secreta das Esposas Mórmones" regressou ao Disney+ com novos episódios e rapidamente conquistou novos espectadores. A série segue um grupo de influenciadoras do chamado "MomTok", uma comunidade de mães mórmones nos EUA, que vivem entre os valores tradicionais da fé e o brilho (e a pressão) das redes sociais.

Em conversa com o SAPO Mag, as protagonistas Taylor Frankie Paul e Jessi Ngatikaura refletiram sobre o impacto inesperado da série — dentro e fora do ecrã. Nas suas caixas de mensagens, multiplicam-se os elogios de espectadores de todo o mundo, incluindo de celebridades.

"Foi quando comecei a receber mensagens de pessoas famosas que percebi que a série estava a ser um sucesso. Sabia que tinha corrido bem, mas quando comecei a receber mensagens privadas de celebridades ou a encontrá-las pessoalmente e elas diziam: 'Sou uma grande fã', eu ficava tipo: 'O quê?'", conta Jessi Ngatikaura.

"Por exemplo, o Ashton Kutcher é fã. E fizemos Facetime com a esposa, a Mila Kunis", revela a influenciadora ao SAPO Mag.

Leia aqui a entrevista completa.

Veja o trailer: